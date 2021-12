Kleine Wünsche werden wahr

Bescheidene Weihnachtswünsche von Kindern aus mehreren Lengericher Kitas werden Heiligabend in Erfüllung gehen, weil das Christkind drei irdische Helferinnen hat, die sich Jahr für Jahr für die Aktion „Lengericher Weihnachtspäckchen“ kräftig ins Zeug legen.

Ein Bastelset mit Perlen, Spielzeug-Autos, Bausteine von Duplo oder Playmobil, eine Puppe oder kleine Schleichtiere – auch wenn die Wünsche der Schützlinge von Claudia Einsele, Leiterin des evangelischen Kindergartens Widum I, bescheiden sind, haben doch nicht alle Eltern das Geld, diese Wünsche auch zu erfüllen.

Dass das Christkind in diesem Jahr trotzdem die ersehnte Puppe, das Auto für den Dreijährigen oder die Bausteine bringen kann, ist vor allem seinen drei irdischen Mitarbeiterinnen Birgit Wiethölter, Kerstin Lindermann und Heike Matheke zu verdanken, die im Zuge der Aktion „Lengericher Weihnachtspäckchen“ wieder viele großzügige Spender erreichten, die bereitwillig Tornister für die angehenden Schulkinder und Spielzeug stifteten.

Sie sei überwältigt vom unglaublichen Engagement der ehrenamtlich tätigen Frauen, aber auch von der Großzügigkeit der Spender, die sogar in schweren Zeiten wie diesen Solidarität und Mitgefühl bewiesen. „Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich bin sehr gerührt“, sagt Claudia Einsele, die die Kita seit Februar leitet.

Tradition ist 15 Jahre alt

Die Spendenaktion „Lengericher Weihnachtspäckchen“ gibt es seit nunmehr 15 Jahren. Nachdem sie Bilder von der Situation nach der Tsunami-Katastrophe gesehen hatte und feststellen musste, dass Spendengelder offenbar vor allem in den Wiederaufbau der touristischen Einrichtungen gesteckt worden waren, offenbar aber nicht bei den Ärmsten der Armen ankamen, die alles verloren hatten, hatte Birgit Wiethölter eine eigene Spendenaktion auf die Beine gestellt, die Menschen vor Ort unterstützen sollte.

Zwei Jahre später kam Kerstin Lindemann hinzu, seit diesem Jahr unterstützt Heike Matheke erstmals die Aktion.

Auch Tornister gibt es zu Weihnachten

Kurz nach dem Nikolaustag brachten die Frauen 40 hübsch verpackte Weihnachtspäckchen und 14 Tornister in die an der Aktion beteiligten Kindergärten (AWO Kindergärten Rahestraße, Am Brandteich, Münsterstraße und Martin-Luther-Straße, Kindergarten Widum I und evangelischer Kindergarten Hohne).

Die Leiterinnen der Kindertagesstätten, die genau wissen, welche Familien finanziell nicht auf Rosen gebettet sind und ihren Kindern auch kleine Wünsche kaum erfüllen können, hatten zuvor in Erfahrung gebracht, welches Kind welchen Wunsch hatte.

Die „Wunscherfüllerinnen“ kauften mit den Spenden von Unternehmen und Einzelpersonen, die die Aktion zum Teil seit vielen Jahren unterstützen, Spielzeuge und Schultaschen, die die Eltern ihren Kindern Heiligabend unter den Weihnachtsbaum legen können. Beschenkt würden auch Geschwisterkinder im Alter bis zu zehn Jahren, berichtet Birgit Wiethölter.

Dass neben Spielsachen für die angehenden Schulkinder auch Tornister gestiftet werden, sei von einigen kritisiert worden, weil es dafür doch „Geld vom Amt“ gebe. Das sei zwar richtig, räumt Wiethölter ein, aber wer Kinder eingeschult habe, wisse, dass auch danach noch viele weitere Anschaffungen auf Eltern zukämen.