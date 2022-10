Kleinkunst im bewährten Format

„Gleich geht’s los!“ René Auffahrt, Christopher Niggenaber und Jendrik Peters sitzen entspannt im Gempt-Bistro und freuen sich auf einige Stunden bester Unterhaltung. „Vorhang auf und Bühne frei“, hieß es am Dienstagabend, als das Moderatorenteam einen Abend voller Energie und Power ankündigte.

Die etwa 100 Besucher waren gespannt, wer sich für die Neuauflage nach längerer Zwangspause angemeldet hatte. Der traditionelle Termin an jedem dritten Dienstag des Monats werde beibehalten, teilten die Organisatoren mit Blick auf die geplanten weiteren Veranstaltungen mit.

Dass in dieser Woche kostenlose Tickets ausgegeben wurden, war eine einmalige Sache, erklärte Peters. Ab November werde der Einlass wieder spontan möglich sein und auch eine Anmeldung der Auftritte entfalle. Klaus Hartwig, der die Veranstaltung lange Zeit als Fotograf begleitete, möchte die Aufgabe weitergeben. Daher sind engagierte Fotografinnen und Fotografen aufgerufen, sich ehrenamtlich für die Kunst zu engagieren. Neu am Technikpult war Jürgen Wieching. Die Mischung bekannter Künstler aus der Region mit neuen Gesichtern schien den Zuhörern bestens zu gefallen. Sie spendeten viel Beifall und füllten großzügig den Spendenhut.

Mit einem Extraapplaus wurde nach der Einführung Raphael Kluin auf die Bühne gebeten. Er ist neun Jahre alt und erhält seit zwei Jahren an der Musikschule Lengerich bei Moritz Kuntz Gitarrenunterricht. Sein Talent stellte er mit vier Musikstücken unter Beweis.

Stammgast Thomas Plüß unterhielt das Publikum mit Gedichten, die heiter und etwas makaber waren. Als „The Lake And The Wolf“ hat sich Ulf Ronnsik im Osnabrücker Raum bereits einen Namen gemacht. Bei „Vorhang auf“ war er erstmals dabei. Die poetischen Balladen mit selbst geschriebenen Texten und Melodien verbreiteten eine melancholische Grundstimmung, die gut zu einem Herbstabend passte. Seine tiefe rauchige Stimme ergänzte er an einigen Stellen, wie dem Song „Down to Nothing“, durch die höhere Kopfstimme. In seinem Podcast „Die zweiten Geigen“ stellt er „allerfeinste Musik abseits des Mainstreams“ vor.

Nach der Pause trat An-dreas Harder zunächst mit Peter Kociemba auf die Bühne. An Gitarre und Bass begleiteten sie ihre Coverversionen des Countrysongs „Evangelina“ von Hoyt Axton, Folk und Reggae-Rhythmen. Als Band „The Men Come Around“ interpretierte Harder mit Lars Böber drei Titel von Zakk Wylde.

Berthold Ostermann brachte eine heitere Note ins Geschehen. Er rezitierte die Gedichte „Der Apfelschimmel“ von Christian Morgenstern und „Ein Ausritt“ von Wilhelm Busch. „Julian Pray wird die Show am Keyboard mit fetziger, frischer Unterhaltungsmusik beenden“, versprach Jendrik Peters zum Ende des ersten „Vorhang auf“-Abends nach langer Zwangspause.