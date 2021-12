Der Klick führt in eine finanzielle Falle

Bis zu vier Mails, die scheinbar von seiner Sparkasse kommen sollen, bekommt der Lengericher innerhalb einer Woche in sein Postfach gespült: „Das geht schon seit einiger Zeit so“, zeigt er sich im Gespräch mit der Redaktion, an die er sich unter Vorbehalt seines Namens gewendet hat verärgert. Bei den Mails handelt es sich nicht etwa um offizielle Benachrichtigungen seitens der Stadtsparkasse, wie es in den Betreffzeilen vorgespielt wird, sondern um eine Betrugsmasche, die meist mit dem Klicken auf einen Link zu einer finanziellen Falle oder zum Abgreifen von Daten führen kann.

Deutlich wird die Masche für den 69-Jährigen, wenn er einen Blick auf die Absendermails wirft. d.tyrka@totalfitness.com.pl oder info@atmakaplastic.com sind wohl kaum seriöse Adressen einer Sparkasse. Bei dieser ist der Lengericher Kunde, betreibt seit einigen Jahren Online-Banking. Damit habe das vermehrte Aufkommen solcher Mails, die er „direkt in den Papierkorb“ verschiebt, angefangen. Auch Mails, die vorspielen, von der Volksbank zu kommen, seien bei ihm eingegangen: „Da bin und war ich noch nie Kunde.“ Seine Sorge: „Ich reagiere auf diese Mails nicht, aber ältere Menschen, die weniger Kontakt mit E-Mail-Verkehr haben vielleicht schon.“ So erzählt er von einem 89-jährigem Bekannten, dem gleiches des Öfteren widerfährt, der aber von ihm bereits informiert und über die Masche aufgeklärt wurde: „Zum Glück ist es noch nicht zu einem schweren Vorfall gekommen, aber ich kann es bei ihm und vielen anderen einfach nicht ausschließen.“ Gleiches, so ergänzt er es, sehe man bei den Enkeltricks. In erster Linie möchte der Lengericher warnen und aufklären: „Die Täter haben mittlerweile viele Tricks, die sie anwenden können. Auch die Mail-Adressen ändern sich nach dem Verschicken sehr schnell, damit man ihnen nicht auf die Schliche kommen kann.“

Aktuelle Sicherheitswarnungen beachten

Vor einigen Wochen habe er selber Kontakt zur Sparkasse aufgenommen – leider ohne Erfolg: „Die können natürlich auch nicht weiterhelfen, weil sie da nicht aktiv werden können.“ Nachgefragt bei Kai Orlowski, Informationssicherheitsbeauftragter bei der Sparkasse, versichert dieser, dass Datenschutz, Sicherheit im Online-Banking und die Verarbeitung personenbezogener Daten „eines der wichtigsten Themen“ in der aktiven Kundenberatung sei. Aktuelle Informationen zu Sicherheitswarnungen gibt es für jeden Kunden, der Online-Banking betreibe, über die Service-Seite der Internetfiliale. Des Weiteren stellt auch Orlowski fest, dass „Betrugsversuche immer mehr zunehmen“: „Gerade in der Hektik des Alltags kommt es bei unseren Kunden immer wieder zu Vorfällen mit betrügerischem Hintergrund.“

Einen 100-prozentigen Schutz gibt es an dieser Stelle zwar nicht, Orlowski kann aber einige Tipps geben. So werde die Stadtsparkasse ihre Kunden niemals telefonisch zur Generierung der TAN-Nummer auffordern. Außerdem sei es immer ratsam, vor dem Anklicken eines Links den möglichen Inhalt hinter diesem zu überprüfen und ein aktuelles Antiviren- und Anti-Spam-Programm einzurichten. Dafür sollte man Produkte namhafter Hersteller und nicht nur bereits integrierte Systeme des Betriebssystems zu nutzen. Des Weiteren seien sichere Kennwörter, die aus mindestens zehn Zeichen sowie der Kombination von Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen, wichtig. Das Entziffern des Absenders könnte zu ersten Warnsignalen führen, meist würden kleine Abweichungen der offiziellen Mail-Adresse eingebaut. Sich regelmäßig zu informieren über aktuelle Sicherheitswarnungen der Stadtsparkasse oder beim Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) sei ebenfalls wichtig.