Klimaschutzfonds auf der Agenda

Während der Haushalts- und Finanzsynode des Evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg berieten am Montag etwa 90 Teilnehmer über den Haushalt und die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.

Dem Kirchenkreis mit seinen 17 Kirchengemeinden stehen im kommenden Jahr Kirchensteuermittel in Höhe von 10 393 247 Euro zur Verfügung. Damit sei die finanzielle Ausstattung weiter zurückgegangen, erklärte André Ost während eines Pressegesprächs am Dienstag in Tecklenburg. Diese Entwicklung werde anhalten, daher sei es umso wichtiger, sich mit Strukturfragen und Aufgabenklärungen zu beschäftigen, betonte der Superintendent.