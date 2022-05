Klitschko bittet um Unterstützung

Mehr als 5000 Euro haben die Kinder der Grundschule Stadtfeldmark gesammelt, um den Menschen in der Ukraine zu helfen. In einer Vollversammlung übergaben sie das Geld Claudia und Hermann Lütkeschümer vom Verein „Aktion Würde & Gerechtigkeit“, gerade den vierten Ukraine-Hilfstransport vorbereitet.

Die Vollversammlungs-Präsidenten Lieselotte und Luca, hier neben der stellvertretenden Schulleiterin Christina Büscher (r.), übergaben Claudia und Hermann Lütkeschümer vom Verein „Aktion Würde & Gerechtigkeit“ 5247,04 Euro für die Menschen in der Ukraine. Hermann Lütkeschümer überreichte den Kindern eine Urkunde für besondere Leistungen im Namen der Menschlichkeit.Mit ihrer Interpretation des Udo-Lindenberg-Songs „Wir ziehen in den Frieden“ sorgten die Dritt- und Viertklässler für Gänsehaut-Feeling.

Die Zeilen „Wir sind schlafende Riesen, aber jetzt stehen wir auf . . . Am Ende werden wir gewinnen. Wir lassen diese Welt nicht untergehen“ aus dem Friedenssong „Komm wir ziehen in den Frieden“ nahm man den Kindern der Grundschule Stadtfeldmark sofort ab. Sie beließen es am Donnerstag anlässlich einer Vollversammlung auf dem Schulhof nicht dabei, das Lied aus der Feder von Panikrocker Udo Lindenberg derart herzergreifend vorzutragen, dass die ein oder andere Zuhörerin ein Tränchen verdrückte. Nein, die Kinder, an deren Schule Achtung und Respekt nicht nur im Schullied besungen werden, bewiesen ein Herz für die Menschen in der Ukraine, für die sie 5247,04 Euro gesammelt hatten.

Die Kinder hatten in Haus und Garten geholfen und sich damit Geld verdient, das in den großen Spendentopf kam. Sie hatten Selbstgebasteltes und Selbstgebackenes verkauft und sich an einem Benefizkonzert in der Innenstadt beteiligt. „Ich ziehe meinen Hut vor euch“, zeigte sich Hermann Lütkeschümer vom Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ beeindruckt vom großen Engagement der Grundschüler, als die Präsidenten der Vollversammlung, Lieselotte und Luca, ihm und seiner Frau Claudia die Spende übergaben.

Lütkeschümer berichtete den Kindern, dass sein Verein, der sich um Ungerechtigkeit kümmere, in Zusammenarbeit mit dem Verein Stützpfeiler.org bereits drei Hilfstransporte in die Ukraine organisiert habe, die unter teils abenteuerlichen Bedingungen ihr Ziel erreichten. Ein weiterer Hilfstransport sei für Juni geplant. Zum Dank für die großzügige Spende überreichte Hermann Lütkeschümer den Grundschülerinnen und -schülern eine Urkunde, mit der ihre „besonderen Leistungen im Namen der Menschlichkeit“ gewürdigt werden und attestierte ihnen: „Ihr seid tolle Schülerinnen und tolle Schüler.“

Außerdem hatten die Lütkeschümers einen Brief des Landrates der Region um Lwiw (Lemberg) mitgebracht, in dem dieser sich für die Hilfe aus Lengerich bedankt und gleichzeitig weitere Unterstützung erbittet. Wie im Übrigen auch Wladimir Klitschko. Durch die ukrainische Hauptstadt fahrende Rettungswagen, die die Lengericher Hilfsorganisationen in die Ukraine gebracht hatten, hatten den Bürgermeister von Kiew auf die Lengericher Helfer aufmerksam werden lassen. Er kontaktierte sie und bat um Unterstützung. Einer seiner Wünsche, von dem die Kinder an diesem sonnigen Vormittag allerdings nicht erfuhren, lässt schlucken: Leichenwagen werden laut Klitschko dringend benötigt.

Ehe die Vollversammlung schloss, stellte Schulleiterin Ulrike Dittmer eine Neuheit vor. Auf einem gelben Du-bist-toll-Thron dürfen künftig all jene Mitglieder der Schulgemeinschaft Platz nehmen, die im Rahmen der Aktion „Die tolle Tat“ für vorbildliches Verhalten, besondere Leistungen oder besonders liebenswerte Eigenschaften von Schülerinnen und Schülern mit Medaillen ausgezeichnet werden. Neben Schülerin Tia wurde diese Ehre Lehrerin Silvia Kenkel zuteil.