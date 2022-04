„Knallen tut‘s mit dem Kalb“

Im Zuge einer Aktion zur Wildunfallprävention fanden am Dienstag an der L591 Geschwindigkeitsmessungen der Kreispolizeibehörde statt. Wer zu flott unterwegs war, bekam nicht nur Verwarnungen, Bußgelder oder einen Punkt in der Verkehrssünderdatei, sondern auch einen Flyer, mit dem der Landesjagdverband NRW über die Gefahren von Wildunfällen informiert. Die Landstraße zwischen Lengerich und Lienen zählt zu den Hotspots in Sachen Wildwechsel, wie Jagdpächter Dirk Heemann, Ernst-August Sieck, Hegeringsleiter in Lengerich, sowie Polizeihauptkommissar Peter Gehrmann-Beuttemüller (von links) berichteten.

Foto: Joke Brocker