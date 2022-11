Kommen nun Raummodule?

Stadt will mehr Platz an Grundschulen schaffen

Lengerichs Grundschulen brauchen wesentlich mehr Platz. Das ist spätestens bekannt, seit ein Fachbüro im September 2021 einen Bericht vorgestellt hat, der allein den Investitionsbedarf im Bereich Offene Ganztagsbetreuung (OGS) an den vier Einrichtungen auf 8,5 Millionen Euro taxiert. Doch auch abseits des OGS-Bereichs könnte es zumindest an der Grundschule Stadt bald eng werden.

Die Stadt rechnet aufgrund der vorliegenden Zahlen damit, dass es dort nach den Sommerferien 2023 drei Eingangsklassen geben könnte. Daraus resultierend würde sich ein noch weiter wachsender Raumbedarf in der OGS ergeben. Die Stadt reagiert auf die Gesamtsituation nun mit mehreren Maßnahmen.

Zum einen sollen vorsorglich 75.000 Euro in den Haushalt für das kommende Jahr eingeplant werden, um ab dem Sommer – so es denn Bedarf gibt – zum einen für die Grundschule Stadt und zum anderen für die Grundschule Stadtfeldmark sogenannte Raummodule oder Pavillons anzumieten, die als Übergangslösung die sich abzeichnenden räumliche Probleme lösen sollen. In Stadtfeldmark, so Jörg Hesselmann, Fachdienstleiter Schule, Sport und Kultur, ergebe sich dieser zusätzliche Bedarf allein durch die große Nachfrage nach Plätzen im OGS-Bereich. Für 2024 müssen seinen Worten zufolge dann weitere Gelder für die provisorischen Schulräume bereitgestellt werden, wenn die Stadt sie denn anmietet.

Des weiteren befindet sich die Stadt mit dem Kreis im Gespräch über die Michael-Ende-Schule. Die Förderschule teilt sich einen Gebäudekomplex mit der Grundschule Stadt. Geklärt werden soll offenbar, ob dort Kapazitäten für die Grundschüler künftig zur Verfügung stehen könnten.

Und im Etatentwurf 2023 stehen 150.000 Euro für den geplanten Ausbau des OGS-Bereiches an den vier Schulen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Ausgaben für Planungen. Im Schulausschuss kündigte Alexander Osenberg, Fachdienstleiter Zentrale Gebäudewirtschaft, am Dienstagabend an, dass die Verwaltung anvisiere, etwa zu Ostern mögliche Ausbauvarianten für alle vier Grundschulstandorte präsentieren zu wollen.

Abseits all dessen will die Stadt im kommenden Jahr weitere 1,3 Millionen Euro bereitstellen, um weitere Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Grundschule in Angriff zu nehmen. Unter anderem soll dort ein Fahrstuhl gebaut werden, um die Barrierefreiheit zu gewährleisten.

Dass das Angebot im OGS-Bereich in Lengerich derzeit kaum der großen Nachfrage gerecht werden kann, hatte sich bereits mit Beginn dieses Schuljahrs gezeigt. Etwa zehn Kindern konnte kein Platz zur Verfügung gestellt werden. Die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr werden zum 31. März vorliegen.