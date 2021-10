Kontrolleure schauen noch genauer hin

Foto:

Was darf in die Biotonne?,Nur kompostierbare Abfälle aus Küche und Garten,Die Bioabfälle dürfen in Papiertüten,,in kompostierbaren Tüten mit Keimlingssymbol (auch erhältlich in der Stadtverwaltung/Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt),oder in Zeitungspapier gewickelt in der Tonne entsorgt werden.,Was darf nicht in die Biotonne?,In Plastiktüten verpackte Bioabfälle,Gelbe Säcke,Asche, Grillkohlereste,Tierische Fäkalien (Hunde und Taubenkot), Katzen und Kleintierstreu,Gläser, Flaschen,Dosen,Verpackungen (auch keine Kartoffel- und Zwiebel-Netze),Hygieneartikel (zum Beispiel Wattestäbchen),Windeln,Textilien, Schuhe, Taschen,Quelle: Stadt Lengerich