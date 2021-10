Kossen sieht Umstrukturierungspläne kritisch

Am Dienstag sind Vorschläge für eine Umstrukturierung im Kreisdekanat der katholischen Kirche vorgestellt worden. Betroffen ist davon auch die Gemeinde Seliger Niels Stensen. Deren Pfarrer Peter Kossen äußert sich kritisch.

Die katholische Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen steht möglicherweise vor einer einschneidenden Zäsur. Denn das Kreisdekanat soll strukturell neu aufgestellt werden. Die Vorschläge, die Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp am Dienstag rund 100 hauptamtlich Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten vorstellte, sehen fünf sogenannte pastorale Räume vor. Einer soll Lengerich, Ibbenbüren und Hörstel umfassen.

„Pastorale Strukturen müssen so gestaltet sein, dass die Verkündigung des Evangeliums unter veränderten Rahmenbedingungen weiter gut möglich sein wird“, erklärte Winterkamp. Beim Bemühen, Lösungen zu finden, soll der Prozess an die pastoralen Orientierungen anschließen, die im Bistum Münster bereits entwickelt worden sind – an den Diözesanpastoralplan, die lokalen Pastoralpläne sowie die Überlegungen zur „Sendung der Kirche“. Zudem werde es eine enge Verknüpfung mit weiteren Veränderungsprozessen geben. Der Generalvikar nannte ein Spar- und Strategieprozess, ein angedachtes Klimaschutzkonzept sowie die Modernisierung der Bistumsverwaltung.

Winterkamp betonte, dass Bischof Dr. Felix Genn drei Vorgaben für den Strukturprozess gemacht hat: „Es wird keine weiteren, von Bischof Genn verordneten Zusammenlegungen von Pfarreien geben. Das Verhältnis der Diözesanpriester im aktiven Dienst zu den Priestern der Weltkirche in unserem Bistum soll dauerhaft zwei Drittel zu einem Drittel sein. Und es braucht mehr Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen den Pfarreien sowie zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen.“

Kossen kritisiert Vorschläge

Peter Kossen macht keinen Hehl daraus, dass er die Vorschläge sehr kritisch sieht. Er wolle nicht schwarz malen, sagt der Pfarrer der Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen, aber er habe große Bedenken hinsichtlich der Seelsorge. „Da erwarten die Menschen – völlig zu recht – Nähe von der Kirche.“ Ob das in derart „großen Räumen“ gewährleistet werden kann? Kossen bezweifelt das, fügt gleichwohl mit Blick auf das, was kommen wird, hinzu: „Wir werden damit umgehen, und wir werden es angehen.“

Seine Gemeinde ist die flächenmäßig größte im westfälischen Teil des Bistums, umfasst Lengerich, Ladbergen, Lienen und, mit Ausnahme Brochterbecks, auch noch Tecklenburg. Erst vor rund einem Jahr hatte Kossen gegenüber den WN gesagt, dass man in Seliger Niels Stensen personell alles andere als üppig aufgestellt sei.

„Empörend, dass überhaupt nichts passiert“

Noch klarer als beim Stichwort Seelsorge wird der Pfarrer mit Blick auf die Rolle der Frau in der katholischen Kirche. Es sei „empörend, dass überhaupt nichts passiert“ und so auch bei den nun anstehenden Neustrukturierungen das Potenzial der Hälfte der Menschen nicht genutzt werde.

Mit Blick auf die vielen ehrenamtlich Aktiven sagt Kossen, dass da „sicher noch einiges geht“. Das könne jedoch nur gelingen, wenn eine Begleitung durch Hauptamtliche gewährleistet sei. Und da stelle sich wiederum die Frage, ob das zu schaffen sei.

Seliger Niels Stensen ist 2006 aus der Fusion der zuvor selbstständigen Gemeinden St. Christophorus Ladbergen, Maria Frieden Lienen, St. Michael Tecklenburg und St. Margareta Lengerich entstanden, zu der damals rund 8700 Menschen gehörten.

Dördelmann: „Müssen uns den Tatsachen stellen“

Stefan Dördelmann, Pfarrer in St. Mauritius in Ibbenbüren, sagt angesichts der Pläne: „Da habe ich großen Respekt.“ Jetzt gelte es, in Ruhe zu diskutieren und abzuwägen – dafür seien zwei Jahre Zeit. Die Pfarreien sollen ihre Selbstständigkeit behalten, das Ehrenamt weiter und mehr zum Zuge kommen. Dennoch: „Flächenmäßig sind wir sehr groß“ und das muss man „nicht schönreden“.

Allerdings habe er sich von den Fakten überzeugen lassen müssen, „wir müssen realisieren: Es gibt weniger Priester, weniger Hauptamtliche, weniger Gläubige“. Dabei sei darauf verwiesen worden, dass der Verlust von Gläubigen zu 70 Prozent demografisch bedingt sei. „Das heißt, wir könnten noch so gut sein: Diese Menschen verlieren wir und haben wir verloren.“

Man müsse einen realistischen Blick auf die Lage werfen und auch nicht erst eine Minute vor 12 anfangen, Strukturen zu ändern. „Jetzt sind wir noch einigermaßen ausgestattet.“ Nun könne man die „Fühler nach rechts und links ausstrecken“, Planungen machen, Diskussionsprozesse anstoßen, das Miteinander suchen. „Das muss man nicht schön finden. Aber es hilft nicht, nur die Bilder von gestern zu haben, sondern vor allem die Bilder der Zukunft im Auge zu haben.“ Das schmerze und tue weh. „Aber wir müssen uns den Tatsachen stellen.“