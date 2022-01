Kreis zählt 244 Infizierte

Angesichts stark steigender Corona-Zahlen nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Lengerich der 1000-Marke. Am Montag lag sie bei 986,3, am Dienstag bei 904,1.

Omikron lässt die Corona-Zahlen in Lengerich seit einigen Tagen stark in die Höhe schießen.

Die Corona-Zahlen in Lengerich steigen weiter stark an. Der Kreis meldete am Dienstag 244 nachweislich infizierte Personen (Stand Montag 18.30 Uhr). Innerhalb einer Woche ist der Wert damit um 100 gewachsen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Stadtverwaltung inzwischen bei 904,1 (Stand Dienstag 16 Uhr). Am Montag hatte sie mit 986,3 sogar schon fast die 1000er-Marke erreicht.

Seit Beginn der Pandemie registrierten der Kreis bislang 2463 Betroffene in Lengerich. 2188 Menschen gelten inzwischen als genesen, 31 Erkrankte sind bislang an oder mit dem Virus gestorben.

In der Helios-Klinik werden drei Covid-19-Patienten behandelt, einer von ihnen befindet sich auf der Intensivstation, zwei auf der Normalstation (Stand Dienstag).