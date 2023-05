Prozess: 27-Jähriger soll zu Mord an Influencer aufgerufen haben

Weil er im Internet zum Mord an einem Influencer aufgefordert haben soll, musste sich jetzt ein 27-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Tecklenburg verantworten. Der Angeklagte versicherte hingegen, er habe niemanden zu einer Straftat animieren wollen.

Öffentlicher Aufruf zu Straftaten lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den in Lengerich lebenden jungen Mann. Der in Greven geborene Angeklagte soll im Juli 2021 ein Video eines Influencers auf TikTok heruntergeladen und manipuliert haben. Das veränderte Video habe er dann wieder ins Netz gestellt. Jetzt enthielt der Clip den Aufruf, Ungläubige zu töten, insbesondere den Urheber des Videos, den der Angeklagte als „Kāfir“ brandmarkte. Im Arabischen ein Begriff für Ungläubige oder Nicht-Muslime. Untermalt war das Ganze mit salafistischem Kriegsgesang und Maschinengewehr-Salven. Bereits kurz nach der Veröffentlichung sperrte das Netzwerk den Account des Angeklagten und entfernte das Video.

Vor Gericht ließ der Mann durch seinen Verteidiger eine Erklärung verlesen. Darin gab er die ihm vorgeworfenen Handlungen vollumfänglich zu. Allerdings bestritt er, zu einer Straftat aufgerufen zu haben. Er habe die Inhalte – besonders die Ratschläge – des TikTok-Stars für unvereinbar mit dem Koran gehalten. „Es war nur ein islamrechtlicher Streit“, behauptete der Angeklagte. Er habe Studien betrieben und verschiedene islamische Meinungen verglichen: „Niemals wollte ich zu einer Straftat auffordern, das ist gegen den Koran.“

„ „Ich wollte cool sein – es tut mir leid“ “ Aussage des Angeklagten im Prozess

Er gab an, bereits nach kurzer Zeit erkannt zu haben, was für einen Blödsinn er gemacht habe, Freunde hätten ihn darauf aufmerksam gemacht. Aber da sei es zu spät gewesen, er habe keinen Zugriff mehr auf seinen Account gehabt. „Ich wollte cool sein – es tut mir leid.“ Er gab weiterhin an, gedacht zu haben, dass seine Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt seien.

Angeklagter versteht gar kein Arabisch

Kopfschütteln bei Richter und Staatsanwalt löste die Bemerkung des Angeklagten aus, dass er gar kein Arabisch verstehe und die Floskeln und Schlagworte seines Videos einfach aus dem Internet kopiert habe — ohne zu wissen, was sie bedeuteten.

Gleiches gelte für die Musik, er habe sich da bei anderen Videos im Netz „bedient“. Bei einer Hausdurchsuchung der Polizei waren auf dem Computer des Angeklagten neben Hip-Hop-Videos und Pornos auch Texte eindeutig salafistischer Organisationen und verbotener Muslim-Gemeinschaften gefunden worden.

Eine besondere Aufgabe hatte der bestellte Dolmetscher im Prozess. Er musste nicht – wie sonst üblich – die Aussagen des Angeklagten übersetzen, sondern dem Gericht den genauen Wortlaut des tatrelevanten Videos wiedergeben. Dabei konnte der Experte für den arabischen Sprachraum genau unterscheiden, aus welcher Region (Saudi-Arabien) die Kampflieder stammten und dass die geschriebenen Texte eher einem syrischen Dialekt entstammten – was die Aussage des Angeklagten stützte, die Botschaften kopiert zu haben.

Verfahren gegen Geldauflage eingestellt

Der Verteidiger, extra aus Frankfurt angereist, stufte seinen Mandanten als „kleines Licht“ ein. Er würde sonst ganz andere „Kaliber“ vertreten, salafistische Prediger und andere wirklich gefährliche Leute. Er regte an, das Verfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. „Mein Mandant hat etwas falsch gemacht, dafür ist er zu bestrafen.“

Er verwies aber auf die ausländerrechtlichen Konsequenzen, die eine Verurteilung für den bisher nicht vorbestraften, reuigen Lengericher habe, da dieser nur die kosovarische Staatsbürgerschaft besitze. Nach kurzer Beratung folgten Staatsanwaltschaft und Gericht der Anregung der Verteidigung und stellten das Verfahren gegen eine Geldauflage von 1500 Euro ein. Da der Mann ein stabiles soziales Umfeld besitze und einer geregelten Tätigkeit nachgehe, sei dies zu vertreten.