Im Tecklenburger Land gab es in der jüngeren Vergangenheit fünf tödliche Messerangriffe – auf einen Tankstellenbetreiber in Lengerich, eine Frau in Ibbenbüren, einen Mann in Kattenvenne, auf einen Flüchtling in Lotte und auf eine 55-jährige Lehrerin an den Kaufmännischen Schulen in Ibbenbüren. Taten, die viele Menschen erschüttert haben und die bei vielen auch Sorgen hervorrufen. Dazu weitere Attacken in anderen Teilen des Landes wie jüngst in Schleswig-Holstein. Professor Dr. Thomas Bliesener ist Direktor des Kriminologischen Forschungsinstitut (KFN) Niedersachsen. Wie ordnet er die Taten ein? Mit ihm sprach Redakteurin Sabine Plake.

