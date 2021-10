Krippenmarkt findet doch statt

Das dürfte viele Lengericher freuen: Die Werbegemeinschaft hat entschieden, den Krippenmarkt doch auszurichten. Anfang September hatte es zunächst eine Corona-bedingte Absage gegeben. Nun sind aber die Vorgaben, die einzuhalten sind, nicht mehr so strikt wie noch vor ein paar Wochen.

Freuen würden sich die Organisatoren sicher, wenn es wieder so beschaulich auf dem Krippenmarkt zugeht.

In Lengerich wird es am ersten Adventswochenende doch einen Krippenmarkt geben. Das hat die Werbegemeinschaft (WGL) am Montag bekanntgegeben. Und wie üblich soll die dreitägige Veranstaltung mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden werden.

Damit wird eine Entscheidung von Anfang September zurückgenommen. Seinerzeit hatte die WGL mitgeteilt, dass der Krippenmarkt nicht stattfinden könne, weil die durch die Corona-Pandemie bedingten Auflagen nicht zu erfüllen gewesen wären. Das stellt sich nun anders dar. Wie die Werbegemeinschaft mitteilt, hat der Kreis Steinfurt die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehend geprüft und den Gemeinden einen Prüf- und Vorgabenkatalog zur Verfügung gestellt. Nun werde an Vorgaben nichts mehr verlangt, was seitens der WGL nicht zu leisten wäre, berichtet sie über die Gespräche, die in der Sache mit dem städtischen Fachdienst Sicherheit und Ordnung geführt worden seien.

Demnach wird keine 3G-Regel oder ähnliches zum Tragen kommen, und es wird auch keine Absperrung des Areals rund um die Stadtkirche geben. Ebenso wenig ist von einer grundsätzlichen Maskenpflicht die Rede. Allerdings kann es Ausnahmen geben, nämlich dann, wenn beispielsweise an Ständen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist oder es bei Musikaufführungen zu größeren Menschenansammlungen kommt. Darüber werde während des Marktes informiert, und es seien auch stichprobenartige Kontrollen geplant, kündigt Denter an und fügt hinzu: „Natürlich wird auch für genügend Desinfektionsmöglichkeiten gesorgt.“

Etwa fünfeinhalb Wochen vor dem Ereignis drängt jetzt die Zeit. „Ich rotiere ganz schön“, räumt Heike Denter offen ein, dass es schnell gehen muss, um alles einigermaßen so auf die Beine zu stellen, wie es die Lengericher und die auswärtigen Besucher aus der Vor-Corona-Zeit gewohnt sind. Die Frau von der Werbegemeinschaft appelliert an Vereine, Kindergärten und Schulen, sich in großer Zahl zu beteiligen. „Sie machen den Krippenmarkt ja aus.“ Wie üblich, sollen Hütten zur Verfügung gestellt werden. Dafür werden noch Sponsoren gesucht, sodass der Erlös aus den Verkäufen bei den jeweiligen Betreibern verbleiben kann.

Mit Blick auf die Absage vor einigen Wochen, betont Denter, dass das Hin und Her „keine böse Absicht“ der WGL gewesen, sondern den jeweils geltenden Corona-Vorgaben geschuldet sei. Ähnliches hatte sich bereits im Sommer beim Holländermarkt abgespielt. Mitte Juli hieß es, dass der Mitte August nachgeholt werden sollte. Ende Juli folgte die Absage, weil in Nordrhein-Westfalen die Landesinzidenzstufe von 0 auf 1 gesprungen war und somit derartige Veranstaltungen nicht mehr erlaubt waren.

Wer einen Stand betreiben oder als Hüttensponsor aktiv werden möchte, kann sich an die WGL beziehungsweise Heike Denter wenden (E-Mail wgl-lengerich@gmx.de,

0 54 81/16 56 oder

01 71/ 16 03 056).