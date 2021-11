Krisenstab fordert zu besonderer Vorsicht auf

Das Chor-Event in der Gempt-Halle vom Donnerstag vergangener Woche hat unangenehme Folgen. Von rund 60 teilnehmenden Sängern sollen mindestens drei positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Möglicherweise waren sie schon zum Zeitpunkt der Veranstaltung infektiös. Bei vier Chormitgliedern besteht derzeit der dringende Verdacht einer Coronainfektion.

Corona-Fälle nach Chorkonzert in der Gempt-Halle

Mindestens drei von rund 60 Sängern, die am Donnerstag vergangener Woche bei einem Chor-Event in der Gempt-Halle aufgetreten sind, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und waren mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits zum Zeitpunkt der Veranstaltung infektiös. Außerdem besteht bei vier weiteren Chormitgliedern zurzeit der dringende Verdacht auf eine Coronainfektion. Diese Mitteilung des Krisenstabes hat der Kreis Steinfurt am Donnerstag veröffentlicht, nachdem die Westfälischen Nachrichten zuvor eine Presseanfrage zu einem möglichen Infektionsgeschehen bei der Veranstaltung gestellt hatten.

Der Krisenstab ermittele derzeit, ob sich der Verdacht bestätigt und ob auch diese Personen bereits während des Auftritts infektiös waren, heißt es in der Verlautbarung. Zudem arbeite man „umfangreich“ daran, das Infektionsgeschehen rund um die Veranstaltung aufzuklären.

Die Veranstaltung fand unter Einhaltung der 2G-Regel statt. Nach Aussage des Chorleiters seien außerdem alle Chormitglieder doppelt geimpft, so der Kreis. „Dennoch könnte von dem Event eine besondere Gefahr ausgehen, da beim Singen im Vergleich zum Sprechen ungefähr das 30-fache an infektiösen Aerosolen ausgestoßen wird“, sagt Dr. Karlheinz Fuchs, Leiter der Stabsstelle Corona und Gesundheitsdezernent des Kreises Steinfurt.

Aus diesem Grund fordert der Krisenstab die rund 600 Gäste der Veranstaltung dringend dazu auf, sich in den kommenden sieben Tagen selbst im Hinblick auf die bekannten Symptome einer Covid-19-Infektion zu überprüfen und möglichst täglich einen Antigen-Selbsttest durchzuführen. Bei Auftreten von Symptomen oder einem positiven Selbsttest sollte sofort der Hausarzt bezüglich eines PCR-Tests kontaktiert werden.

Auf der Bühne der Gempt-Halle waren am 11. November der MGV Antrup und der MGV Höste sowie die Gruppe 6-Zylinder.