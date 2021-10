Kritische Blicke auf den eigenen Konsum

Die Freilichtbühne in Tecklenburg hat erneut den Rahmen gegeben für die Firmfeier der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen. Weihbischof Dr. Christoph Hegge spendete 23 jungen Menschen das Sakrament.

Weihbischof Dr. Christoph Hegge hat jetzt 23 Jugendlichen aus der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen auf der Freilichtbühne Tecklenburg das Sakrament der Firmung gespendet. Die jungen Frauen und Männer kommen aus Kattenvenne, Ladbergen, Ledde, Leeden, Lengerich, Lienen und Tecklenburg, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Als im März die Firmvorbereitung mitten im Lockdown begann, konnte das erste Informationstreffen nur digital stattfinden. Die darauffolgenden Gruppenstunden wurden nach Ostern in zwei Kleingruppen als Präsenztreffen ausgerichtet. Auch ein sonntäglicher Gottesdienst wurde in den Gruppen in Lengerich und Lienen inhaltlich gestaltet.

Verschiedene Themen – unter anderem die Sakramente, der Heilige Geist oder das Christsein im Alltag – wurden beleuchtet. Der Blick sollte dabei immer wieder auf das eigene Leben geworfen werden, sodass beispielsweise der eigene Konsum mit seinen Auswirkungen in der Welt hinterfragt wurde, schreibt die Kirchengemeinde.

Die Feier der Firmung wurde, wie bereits im vergangenen Jahr, mit etwa 150 Gästen auf der Freilichtbühne Tecklenburg gefeiert. Weihbischof Christoph Hegge ermutigte die Jugendlichen in seiner Predigt, sich als Töchter und Söhne Gottes gestärkt zu fühlen und sich heute feiern zu lassen.

Dabei griff er das Thema der Firmvorbereitung „Ist da wer? Gott?!“ auf. Er zog eine Verbindung zum Lied „Ist da jemand?“ von Adel Tawil, der am Ende seines Songtextes die Frage mit „Da ist jemand, der dein Herz versteht und der mit dir bis ans Ende geht“ beantwortet.

Nach der Predigt traten die Firmlinge mit ihren Paten auf die Bühne und empfingen nacheinander das Sakrament. Christoph Hegge sah anschließend viele glückliche Gesichter und dankte den Katecheten Silvia Schwarze, Ernst Willenbrink, Pia Ziegeler, Maximilian Tiemeyer, Hans-Michael Hürter sowie Lea und Martin Licher.

Zum Abschluss wurde gemeinsam das Lied „Möge die Straße uns zusammenführen“ gesungen. Für die musikalische Begleitung sorgten die Musikgruppe „Lichtblick“ aus Lengerich und der Jugendchor Lienen unter der Leitung von Monika Kather.

Zu einem Nachtreffen kommen alle Gefirmten am Freitag, 5. November, im Pfarrheim in Lienen zusammen.