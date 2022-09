Nach Küchenbrand: Verdacht auf Rauchgasvergiftung bei zwei Hausbewohnern

Großeinsatz der Feuerwehr am Donnerstagnachmittag in der Fußgängerzone. Im ersten Obergeschoss eines Hauses in der Bahnhofstraße war eine Küche in Brand geraten. Rund eine Stunde später war der Einsatz beendet.

Feuerwehr, Notarzt, Polizei – mit einem Großaufgebot rückten die Rettungskräfte am Donnerstagnachmittag in die Bahnhofstraße aus. Im Obergeschoss eines Hauses brannte eine Küche.

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mussten am Donnerstagnachmittag zwei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatten sich offenbar in einem Wohnhaus in der Bahnhofstraße befunden, in dessen ersten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen war.

Alarmiert von Anwohnern, die zunächst einen Rauchmelder gehört und dann in der Wohnung über der Boutique „Tante Emma“ Rauch gesehen hatten, rückte um 16.40 Uhr ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter Feuerwehr, Rettungsdiensten aus Hagen a.T.W. und Ibbenbüren sowie Polizei, in die Bahnhofstraße aus.

Wie sich vor Ort herausstellte, brannte eine Küche im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Da in der Altstadt ausbrechende Brände wegen der teilweise schwer zugänglichen, verwinkelten und aneinander gebauten Gebäude, in denen zudem viel Holz verbaut ist, eine besondere Herausforderung sind, rückte die Wehr mit fünf Fahrzeugen und dem Gelenkmast aus, der allerdings nicht zum Einsatz kam.

Unter Einsatz von Atemschutz gelang es den Feuerwehrmännern, das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Größere Schäden habe man dank des schnellen Eingreifens verhindern können, sagte Wehrführer Thorsten Budzinski, der das umsichtige Verhalten der Anwohner lobte, die bei der Rettung der Personen geholfen hätten. Auch die Passanten hätten sich vorbildlich verhalten und den Einsatz der Rettungskräfte zu keiner Zeit behindert.