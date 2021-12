Künftig 65 statt 51 Euro

Ab August nächsten Jahres werden Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in den Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich der Stadt Lengerich tiefer in die Tasche greifen müssen. Der Elternbeitrag steigt von gegenwärtig 51 auf dann 65 Euro im Monat.

Analog zu der vor gut einem Jahr überarbeiteten Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in den „Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich“ der Stadt Lengerich hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Gempt-Halle den Satzungsentwurf über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in der „verlässlichen Schulzeit“ im Primarbereich einstimmig beschlossen.



Dieses Betreuungsmodell wird an den vier Lengericher Grundschulen – Hohne, Intrup, Stadt und Stadtfeldmark – angeboten.

Angesichts neuer Qualitätsstandards für die Betreuungsformen „Offene Ganztagsschule“ und „Verlässliche Schulzeit“ war es laut Verwaltung notwendig geworden die aus dem Jahr 2013 stammende Satzung zu überarbeiten und anzupassen. Als Elternbeitrag sind künftig 65 Euro pro Monat – bislang waren es 51 Euro – zu entrichten.

Für Geschwisterkinder, die gleichzeitig an der Betreuung teilnehmen, reduziert sich der monatliche Beitrag um die Hälfte. Der Beitrag für die Ferienbetreuung beträgt drei Euro pro Tag.

Der Gesamtertrag, der sich nach der aktuell gültigen Satzung auf 73 500 Euro beläuft, sich aus Elternbeiträgen (53 500 Euro pro Jahr) und Landesfördermitteln in Höhe von 20 000 Euro speist und dem eine Aufwandssumme von 91 200 Euro gegenübersteht, soll mit Inkrafttreten der neuen Satzung ab 1. August 2022 bei 88 000 Euro liegen. Der Aufwand wird aber,wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, unverändert bei 91 200 Euro liegen.

Schon in der Sitzung des Schulausschusses hatte CDU-Fraktionsvorsitzender Hartmut Grünagel die guten Standards gelobt und angesichts der anhaltenden Unterdeckung gefragt, warum der Elternbeitrag nicht gleich auf 80 Euro angehoben worden sei.

Jörg Hesselmann, Leiter des Fachdienstes Schule, Sport und Kultur, hatte seinerzeit erklärt, dass man den Bürgern nicht noch mehr habe aufbürden wollen.