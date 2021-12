Künftig Rot statt Dunkelblau

Lengerichs etwa 100 Feuerwehrleute werden neu eingekleidet. Gleich zu Beginn des neuen Jahre sollen sie neue Einsatzuniformen bekommen. Statt dunkelblau werden die Einsatzkräfte in Zukunft komplett in Rot ausrücken.

Nach der Bescherung ist vor der Bescherung: Zumindest für die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr in Lengerich wird es gleich zu Beginn des neuen Jahres eine schöne Bescherung geben. Die etwa 100 Feuerwehrleute werden mit funkelnagelneuen Einsatzuniformen ausgestattet. Ein Blick in die Umkleide zeigt, dass es höchste Zeit für diese Ersatzbeschaffung wird. Die dunkelblauen Uniformen zeigen zum Teil Auflösungserscheinungen, ziehen Fäden oder haben Löcher. Und ob sie wirklich sauber oder möglicherweise kontaminiert sind, ist mit bloßem Auge nicht zu erkennen.

Das soll nun anders werden, wie Thorsten Budzinski, Leiter der Feuerwehr, ankündigt. Die Gelder – für Hose und Jacke wird jeweils ein dreistelliger Euro-Betrag fällig – sind längst bewilligt und kommen aus dem Stadtsäckel. „Wir stellen komplett auf Rot um“, kündigt Budzinski an.



Keine Sorge, Feuerwehrfrauen- und -männer sind nicht plötzlich Fashion Victims geworden. Der Wechsel von Dunkelblau zu einem leuchtendes Rot hat nichts mit Modeerscheinungen zu tun. Tatsächlich sei die Farbe der Uniformen nicht standardisiert, erläutert Budzinski. Im Einsatz sei Kleidung in Dunkelblau, in Sandfarben, wie sie beispielsweise die „Firefighters“ in den USA tragen, oder auch in einem leuchtenden Rot. Dass sich die Lengericher Feuerwehr für Rot entschieden hat, hat einerseits Hygienegründe. Ruß und andere Verschmutzungen seien auf Rot einfach besser zu sehen als auf Dunkelblau. Rote Uniformen seien daher besser zu pflegen und es gebe keine Kontaminationsverschleppungen. „Das ist einfach hygienischer“, findet Budzinski. Zudem seien Tragekomfort und Schnitte besser als bei den alten Uniformen.

Vor allem aber gehe es um die Sicherheit der Feuerwehrleute. Die Einsatzuniform müsse ihre Träger schützen. Einerseits vor Kälte, andererseits vor extremer Hitze, wie sie etwa bei Zimmerbränden entstehe. Die Uniformen bestehen aus drei Schichten, einer äußeren Schicht aus nicht brennbarer Armidfaser. Darunter befindet sich eine Luftpolsterschicht. Die unterste Schicht des Anzugs leitet die Feuchtigkeit nach außen. Die roten Uniformen, die obendrein mit fluoreszierenden Streifen versehen sind, trügen zur Sicherheit der Feuerwehrleute bei, meint Thorsten Budzinski. Das leuchtende Rot sei bei Sonne wie auch bei trübem Wetter und in der Dunkelheit besser zu sehen als Dunkelblau. Sobald die alten Uniformen ausgedient haben, dürfte vermutlich auch die Vokabel „Blaurock“, ein von den Medien gern genutztes Synonym, wenn von Feuerwehrfrauen und -männern die Rede ist, endgültig ein Fall für die verbale Mottenkiste sein.