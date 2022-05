Kunstwerk in neuem Gewand

Aufwendig restauriert worden ist in dieser Woche der Dyckerhoff-Brunnen am Wapakoneta-Platz. Das vor mehr als 30 Jahren von der Bildhauerin Regine Rostalski geschaffene Kunstwerk hatte in den vergangenen Jahren ein echtes Schattendasein gefristet. Nun erstrahlt es in neuem Glanz. Daran hat die Künstlerin selbst einen nicht unerheblichen Anteil.

Über die Autobahn sind es von Nordkirchen bis Lengerich gerade einmal 60 Minuten. Doch für Regine Rostalski muss sich die Fahrt Anfang dieser Woche wie eine Zeitreise angefühlt haben, die zu einem ganz besonderen Wiedersehen führen und schließlich in einem regelrechten Kunst-Happening gipfeln sollte. „32 Jahre, was ist da alles passiert?“, überlegte die Bildhauerin aus Nordkirchen, als sie am Dienstagnachmittag am Wapakonetaplatz jenen Brunnen in Augenschein nahm, den sie 1989 gebaut hatte. Nachdem er lange Jahre ein regelrechtes Schattendasein am Ende der Fußgängerzone gefristet hatte, hatte sich die Firma Dyckerhoff bereiterklärt, ihn anlässlich der Neugestaltung der Fußgängerzone durch zwei renommierte Unternehmen restaurieren zu lassen.