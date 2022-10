Söhne finden für 97-Jährige keinen Kurzzeitpflegeplatz

Christel Reichel musste vor einigen Wochen ins Krankenhaus. Anschließend wäre die 97-jährige eigentlich in der Kurzzeitpflege am besten aufgehoben gewesen, doch es ließ sich kein freier Platz finden. Ihre Söhne fühlten sich mit der Betreuung überfordert und nicht ausreichend unterstützt.

Christel Reichel ist 97 Jahre alt. Fast ihr gesamtes Leben hat die Lengericherin in Schollbruch in einem Haus nahe der Osnabrücker Straße gelebt. Selbst im hohen Alter versorgte sie sich noch weitgehend selbst, bekam zusätzlich Hilfe vom Pflegedienst der Diakonie. Dann, vor rund fünf Wochen, änderte sich alles schlagartig. Für ihren Sohn Werner Reichel, der sich seitdem zusammen mit seinem Bruder so gut es eben geht um die betagte Mutter kümmert, werfen die Ereignisse ein alarmierendes Schlaglicht auf das deutsche Pflege- und Gesundheitssystem. Dem 76-Jährigen ist deutlich anzumerken, wie sehr er von dem Erlebten angefasst ist.