Landfrauen erkunden Emsland

Nach zwei Jahren Wartezeit konnte die Lengericher Landfrauen kürzlich endlich ihre lange geplante Tagesfahrt ins Emsland starten. Erstes Ziel war Emsflower, Europas größte Gärtnerei für Beet- und Balkonpflanzen in Emsbüren, wo ein Einblick in die Produktion und den Gemüseanbau vermittelt wurde.

Anschließend wurde Lingen und Umgebung bis zum Speicherbecken in Geeste erkundet. Am Nachmittag folgte eine gemütliche Schifffahrt auf der Ems und bei bestem Wetter konnte man die Ems-Landschaft an Deck genießen.

Kommende Veranstaltungen

Nach der langen Corona-Pause haben die Landfrauen in den kommenden Monaten viel vor: Am Mittwoch, 6. Juli, steht der nächste Programmpunkt an: Um 14 Uhr starten die Landfrauen zur Radtour bei Marlies Oslage, Osslagen Weg 16 in Lengerich. Ziel ist das Museum der historischen Waschtechnik in Ostbevern-Brock. Für die Führung von Hildegard Wegmann, die einen Streifzug durch die Geschichte des Waschens vermittelt, wird ein Betrag von fünf Euro eingesammelt, heißt es in einer Mitteilung der Landfrauen. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.

Wer nicht mit dem Rad fahren möchte, kann zu 14.50 Uhr zum Museum kommen. Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen. Anmeldungen bis Montag, 4. Juli, an Marlies Oslage,0 54 84/ 6 41 oder Marlies Höcker, 0 54 81 / 24 46.

Nach der Sommerpause startet das neue Programm direkt mit der Jahreshauptversammlung am Montag, 19. September, um 14.30 Uhr in der Gaststätte Strothmann, Wechter Mark 15 in Lengerich-Wechte. Dort finden unter anderem Vorstandswahlen statt, dafür werden noch engagierte Landfrauen gesucht.

Als Referent wird Bürgermeister Wilhelm Möhrke über die Entwicklung der Stadt und die derzeit geplanten Projekte berichten. Laut der Pressemitteilung der Landfrauen wird ein reger Austausch am Anschluss erwartet. Anmeldungen bis zum Mittwoch, 14. September, an Ute Sehner-Knapp 0 54 82 / 13 13 oder bei den anderen Vorstandsmitgliedern.