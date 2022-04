Lammert: „Wir sind nicht Berlin“

Gemeinsam mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Andreas Kuhn (l.), dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden und stellvertretenden Bürgermeister Björn Schilling (hinten rechts) sowie Frank Lammert, Beigeordneter der Stadt Lengerich (vorne rechts), nahmen Frank Sundermann, MdL (2. v. l.), und Thomas Kutschaty, Landesvorsitzender der NRW-SPD, im künftigen Chemieraum die Pläne für den Gesamtschul-Gebäudekomplex in Augenschein.Am Pumptrack trafen Thomas Kutschaty und Frank Sundermann auf den 14-jährigen Henry Roggenland und unterhielten sich mit ihm über dessen Hobby. In einem der Klassenräume ließen sich die Besucher unter anderem von Björn Matthes, Didaktischer Leiter der Gesamtschule Lengerich Tecklenburg (4. v. l.), und von dessen Kollegin Lioba Köster (3. v. l.) informieren. Zum Team, das die Gäste durch die Schule begleitete, gehörte auch Jutta Lindemann, stellvertretende Leiterin des Fachdienstes Schule/Sport/Kultur der Stadt Lengerich (l.).

Zwischen 2005 und 2010 seien in Nordrhein-Westfalen keine neuen Gesamtschulen mehr gebaut worden. Die Türen dafür habe erst die SPD wieder geöffnet, bemerkte gestern Nachmittag Frank Sundermann MdL, als er vor dem neuen Gesamtschul-Standort an der Bahnhofstraße Thomas Kutschaty, den Landesvorsitzenden der NRW-SPD in Empfang nahm. Björn Schilling begrüßte den Gast aus Düsseldorf erstmalig in doppelter Funktion: als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und als stellvertretender Bürgermeister.