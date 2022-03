Laumann spricht vor der Stadtkirche

In Lengerich hat am Montagabend eine weitere „Impfen statt schimpfen“-Demonstration stattgefunden. Mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann war ein prominenter Gast dabei. Er ging in seiner Rede auch auf die Ereignisse in der Ukraine ein.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat am Montagabend als Redner an einer weiteren „Impfen statt schimpfen“-Demonstration in der Lengericher Innenstadt teilgenommen.

Bevor er sich der Pandemie und der Corona-Politik zuwandte, ging der CDU-Politiker auf den Angriff der russischen Armee auf die Ukraine ein. Er nannte den Krieg ein Ereignis, das „uns sprachlos macht, aber es macht uns nicht kampflos“.

Mit Blick auf die die aktuelle Corona-Situation kündigte Laumann für den März an, dass die noch bestehenden Einschränkungen weitgehend aufgehoben würden. Zugleich richtete der Gesundheitsminister den Blick bereits auf den Herbst. Solle es dann nicht wieder zu einschränkenden Maßnahmen kommen, müssten sich noch mehr Menschen impfen lassen.

Leo Debbert, Organisator der Demonstration, rief mit Blick auf die Ereignisse in der Ukraine im Anschluss an die Kundgebung vor der Stadtkirche zu einem Friedensmarsch durch die Stadt auf. Parallel zur Demonstration waren in Lengerich auch wieder sogenannte „Spaziergänger“ unterwegs.