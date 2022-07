„Rock am Rathausplatz“ legt wieder so richtig los. Auch die zweite Auflage hat wieder für viel Stimmung gesorgt.

„Endlich wieder was los in der Stadt“, dieses war auch beim zweiten Rock-am-Rathaus-Event am Donnerstag der meistgehörte Satz. Es war wieder rappelvoll auf dem Rathausplatz, ähnlich wie zum Auftakt. Da heizte die Band „MerCurY“ so richtig ein. Am Donnerstag war die musikalische Ausrichtung eine ganz andere. Felix Kley (Bass/Vocals) und Christian Struffert (Gitarre) aus Recke servierten als Duo „Rhino Tap“ Songs, die auf das Wesentliche reduziert waren. Rock ‚n‘ Roll halt, laut, roh und unverfälscht.

Die Verantwortlichen des veranstaltenden Bürgervereins „Offensive“ zeigten sich mit dem Abend vorm Römer durchweg zufrieden. „Alles war super. Es sind viele Spenden gesammelt worden. Ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen“, resümierte Rolf Hermann, der den Arbeitskreis Rock-am-Rathaus leitet.

Gute Stimmung herrschte auch im Publikum. Die Musik mundete zwar nicht allen, zumal sie oft zu laut rüberkam. „Aber das ist nur zweitrangig. Wir sind hier, um uns mit Freunden zu treffen und uns zu unterhalten. Da ist es eigentlich nebensächlich, wer unter der Platane spielt“, bemerkte ein Besucher.

Freuen darf sich das Publikum auf den nächsten Donnerstag, 21. Juli. Dann ist mit Chuck Plaisance ein alter Bekannter in Lengerich zu Gast und präsentiert Songs von Neil Young, The Animals und anderen Musikgrößen.