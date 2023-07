In der Lengericher Innenstadt ist am Montag eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine männliche Person. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Ermittlungen in Lengerich

Die Polizei wurde am Montag in die Lengericher Innenstadt gerufen.

Ein Toter ist am Montagnachmittag auf dem Gelände des ehemaligen CA-Brüggen-Komplexes an der Bahnhofstraße in Lengerich gefunden worden. Das bestätigt die Polizei auf Anfrage der WN. Heike Piepel, Sprecherin der Kreispolizeibehörde, sagte, dass es bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe.

Mittels einer Obduktion der Leiche soll nun die genaue Todesursache geklärt werden. Zur Identität der männlichen Person gebe es Anhaltspunkt, so Piepel weiter.

Informiert wurde die Polizei am Montag gegen 14.15 Uhr von einem Zeugen.