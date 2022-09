Leichtfertigkeit ist nicht strafbar

Mit einem Freispruch für die Angeklagte endete vor dem Amtsgericht in Tecklenburg ein Verfahren, in dem es um Geldwäsche ging. Zu verantworten hatte sich eine 63-jährige Frau aus Ladbergen.

Ein Fall von vorsätzlicher Geldwäsche beschäftigte am Freitag das Amtsgericht Tecklenburg. Angeklagt war eine 63-jährige Frau aus Ladbergen. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, im Sommer 2021 für eine – nicht zu ermittelnde – kriminelle Vereinigung ein Konto eröffnet zu haben. Auf dieses Konto seien dann Gelder aus Straftaten – meist Betrügereien – geflossen. Diese seien danach in Krypto-Währung umgewandelt worden, um, ohne Spuren zu hinterlassen, zu verschwinden. Insgesamt ging es in dem Verfahren um Gelder in Höhe von rund 15 300 Euro.