Diskussionen, Regelbrüche und Respektlosigkeit: Vielerorts ist von diesen Auffälligkeiten in Freibädern zu hören. Wir haben vor Ort in Lengerich und Tecklenburg gefragt, wie es um den Ton in den Bädern bestellt ist.

Die Meldungen mehrten sich in den vergangenen Tagen: In Berliner Freibädern mussten schon mindestens dreimal Polizisten ausrücken, auf einer Rutsche in Neukölln randalierten bis zu 50 Jugendliche am vergangenen Wochenende, Aufmüpfigkeit und Aggressionen hätten in den Bädern zugenommen - soweit die Meldungen aus den Großstädten. Dass all dies andere Dimensionen sind, wie sie sich im beschaulichen Tecklenburger Land darstellen, ist auch klar. Ein Anruf bei Meik Runde, der unter anderem Schwimmmeister in den Bädern in Lengerich und Tecklenburg ist, lohnt sich aber trotzdem: „Der Ton wird schonmal rau, keine Frage. Das ist schon etwas, was uns beschäftigt.“