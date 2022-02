Seit Corona mehr Gesprächsbedarf

Bei der psychosoziale Krebsberatungsstellen in der Helios-Klinik in Lengerich bekommen erkrankte Menschen Unterstützung. Doch die Versorgung ist bundesweit noch ausbaufähig, sagt Gudrun Bruns.

Gudrun Bruns, Geschäftsführerin des Vereins Tumor-Netzwerk Krebsberatung im Münsterland und Leiterin der Krebsberatungsstelle, die auch in Lengerich regelmäßig Sprechstunden anbietet, im Gespräch mit einem Patienten.

Vielerorts sind mittlerweile psychosoziale Krebsberatungsstellen entstanden, die dazu beitragen, die psychoonkologische und psychosoziale Versorgung Betroffener zu verbessern. Eine dieser Beratungsstellen hat ihren Sitz in der Helios-Klinik in Lengerich. Gleichwohl ist die psychosoziale Versorgung in der Onkologie nach Ansicht von Fachleuten ausbaufähig. Nicht von ungefähr lautet das Motto des des 22. Weltkrebstages „Versorgungslücken schließen“.