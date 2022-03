Lengerich ist gut vorbereitet

Eine Welle der Hilfsbereitschaft erlebten in den vergangenen Tagen die Initiatoren von Spendenaktionen zugunsten der aus der Ukraine vertriebenen Menschen. Auch die Stadt bereitet sich darauf vor, Vertriebene aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen.

Michael Szczavinski (3. v. l.) und andere spendenfreudige Lengericher brachten am Mittwoch jede Menge Hilfsgüter zum Pfarrheim St. Margareta. Heute sollen diese über Paderborn nach Lwiw (Lemberg) in der Ukraine gebracht werden.

Die Stadt Lengerich ist auf die Unterbringung Vertriebener aus der Ukraine eingerichtet. Daran lässt Dirk Vietmeier keinen Zweifel. „Am Freitag haben wir in großer Runde zusammengesessen und spekuliert, was auf die Kommune zukommen könnte“, berichtet der Fachdienstleiter Soziales. Primär, vermutet er, werde es wohl um die Unterbringung der Frauen, Kinder und Männer über 60 Jahre gehen, die in diesen Tagen zu Tausenden die Ukraine verlassen und laut Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes nicht als Flüchtlinge, sondern als Vertriebene zu betrachten sind.