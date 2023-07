Schafherde büxt aus und sorgt für Polizeieinsatz

Mehrere ausgebüxte Schafe haben in Lengerich für Aufsehen gesorgt. Ein Polizist im Ruhestand bemerkte die wolligen Ausreißer und verständigte seine Kollegen im Dienst.

Eine ausgebüxte Schafherde ist auf dem Niedermarker Damm in Lengerich gesichtet worden.

Die Anwohner der Straße „Niedermarker Damm“ in Lengerich wurden am Dienstagvormittag (4. Juli) von einer Schafherde überrascht. Die Tiere waren nur wenige Häuser entfernt aus ihrem Gehege entkommen und grasten am Grünstreifen im Bereich eines Kindergartens, berichtet die Kreispolizeibehörde Steinfurt auf ihrer Facebookseite.

Ein Polizist im Ruhestand sei auf die wolligen Gesellen aufmerksam geworden und habe Schlimmeres verhindern können, sodass weder die Schafe noch Autos oder Kinder sich in die Quere kamen, schreiben die Beamten. Nachdem der Mann die Situation abgesichert hatte, verständigte er die Einsatzkräfte. Seine Kollegen im Dienst konnten die Schafherde zurück in ihr Gehege führen. Niemand kam zu Schaden. Der tierische Einsatz sei vor allem für die Kindergartenkinder spannend gewesen, heißt es abschließend in dem Facebookbeitrag.