Lengerich steht recht gut da

Vom einen auf das andere Jahr ein Plus von über 60 Prozent bei den Gewerbesteuereinnahmen. Das besagen Zahlen des statistischen Landesamts IT-NRW für Lengerich. Kämmerer Thorsten Smolarz ordnet diese Entwicklung ein.

Der Euro rollt – zumindest 2021 bei den Gewerbesteuereinnahmen in Lengerich. Allerdings war das auch Nachzahlungen geschuldet.

Es sind Zahlen und Daten, die aufhorchen lassen. Laut einer Auswertung des statistischen Landesamtes IT-NRW hat Lengerich mit Gewerbesteuereinnahmen von 982,15 Euro pro Einwohner 2021 nur knapp die 1000-Euro-Marke verfehlt. Im Kreis ist das der vierthöchste Wert unter den 24 Kommunen, im gesamten Münsterland verzeichnen nur neun von insgesamt 66 Städten und Kommunen einen höheren Betrag. Im gesamten Regierungsbezirk Münster, zu dem neben den Münsterlandkommunen auch noch Bottrop, Recklinghausen und der Kreis Recklinghausen gehören, liegt der Durchschnitt gerade einmal bei 651,97 Euro. Und auch das Plus bei den Gewerbesteuereinnahmen von 61,7 Prozent gegenüber 2020 kann sich sehen lassen. Ist bei diesem wichtigen Einnahmeposten also alles in Butter? Lengerichs Kämmerer Thorsten Smolarz sieht die Entwicklung eher nüchtern – und er verweist auf einen Sondereffekt.

In der Summe von knapp 22,2 Millionen Euro – 2020 waren es gerade einmal 13,7 Millionen Euro – seien rund fünf Millionen Euro an Nachzahlungen für die Jahre 2017 bis 2020 enthalten. Immerhin: „Diese herausgerechnet, befinden sich die Gewerbesteuereinnahmen wieder fast auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019“, so der Finanzfachmann der Verwaltung.

Smolarz verweist indes nicht nur auf die tiefen Einschnitte, die es 2020 im Vergleich zu 2021 gab. Er sagt auch, dass wegen der Pandemie zwischenzeitlich die vor Corona prognostizierten Zahlen bei der Gewerbesteuer nicht hätten erreicht werden können. Aber auch da sei inzwischen wieder der Planwert erreicht. In Gänze kommt der Kämmerer so zu dem Schluss: „Im städtischen Jahresabschluss 2021 mussten für die Gewerbesteuer daher keine coronabedingten Finanzschäden abgebildet werden, welche zukünftig den Haushalt belastet hätten.“

Die Entwicklung in den Kommunen ist indes alles andere als einheitlich. Das macht schon der Blick in die Nachbarschaft deutlich: Während Lienen und Ladbergen 2021 im Vergleich zum Vorjahr jeweils Steigerungen von über 20 Prozent bei den Gewerbesteuereinnahmen verbuchen, führt IT-NRW für Tecklenburg ein Minus von 15,6 Prozent an. Das waren fast 600.000 Euro.