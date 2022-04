„Leute wollen wieder raus“

Ein schleppender Samstag, ein gut besuchter Sonntag: Auf diesen Nenner lässt sich der „Lengericher Lenz“ mit seinen vielfältigen Aktionen in der ganzen Innenstadt bringen. Dabei feierte der Regionalmarkt an der Gempt-Halle im Rahmen des Stadtfestes am Sonntag seine Premiere.

Als die Geschäfte am Sonntagmittag öffneten, belebte sich die Innenstadt, hier der bereits sanierte Teil der Bahnhofstraße, zusehends.Regionalmarkt und Weindorf vor der Gempt-Halle litten unter dem durchwachsenen Wetter. Am Samstag hatten Heidi und Lena Höcker an ihrem einladend dekorierten Käsestand (kleines Bild links) kaum Kundschaft.

Ob es das durchwachsene Wetter mit Graupelgewittern, Kälte und Wind oder doch eher der samstägliche Freizeitstress war, der für einen verhaltenen Auftakt des Lengericher Lenzes mit einem wie ausgestorben wirkenden Weindorf und eine mäßig besuchte Messe „Fitness & Freizeit“ sorgte? Am Sonntag jedenfalls füllte sich die Stadt mit Öffnung der Geschäfte zusehends. Hunderte schoben sich durch den frisch sanierten Teil der Bahnhofstraße und die Altstadt.

Auch auf der Automeile vor der Gempt-Halle, auf der sechs Lengericher Händler zum 45. Mal ihre Neu- und Gebrauchtfahrzeuge präsentierten, war endlich deutlich mehr los als tags zuvor. Wobei: Er habe „an beiden Tagen viele interessierte Gespräche geführt“, zeigte sich Hans Lübke keineswegs unzufrieden mit dem Besuch und bemerkte: „Die Leute wollen einfach wieder raus.“

Gleichwohl: „Wir müssen das Feiern wohl wieder lernen“ – diese Bemerkung von City- und Gempt-Hallen-Manager Michael Rottmann bestätigte in gewisser Weise Wolfgang Amberge von der Verkehrswacht des Kreises Steinfurt. „Das ist unsere erste Veranstaltung nach zwei Jahren“, berichtete er und musste sich selbst erst einmal wieder mit der Technik des Fahrsimulators vertraut machen, mit dem vor allem jungen Fahrern demonstriert werden sollte, wie gefährlich und unverantwortlich es ist, das Handy während der Fahrt zu nutzen.

Die Idee, den Regionalmarkt mit dem Weindorf zu kombinieren, das aufgrund der Baustelle am Kontor diesmal auf den Festplatz an der Gempt-Halle ausgelagert wurd, fanden die Marktbeschicker, darunter der Windmühlenhof aus Ledde, der Hof Höcker aus Lengerich, die Ledder Werkstätten, die ANTL, und die Kaffeerösterei Finkener, prinzipiell gut. Allerdings hätte mancher es schöner gefunden, wenn Regionalmarkt und Weindorf einen zentraleren Standort, etwa an der Stadtkirche oder auf dem Rathausplatz, gehabt hätten. Das hätte der Veranstaltung garantiert gut getan.

Denn während sich in Altstadt, Bahnhofstraße und über die Kirmes auf dem Marktplatz am Sonntag bisweilen die Massen schoben, kamen diese rund um die Gempt-Halle und in den Geschäften der Münsterstraße nicht an.