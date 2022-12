Lichter als Zeichen der Hoffnung

Nachdem die Kerzen in St. Margareta am Friedenslicht aus Betlehem entzündet worden waren, zogen die Lengericherinnen und Lengericher, unter ihnen der kleine Fynn, über die Bahnhofstraße auf den Rathausplatz

Ein Zeichen für den Frieden in Lengerich, Deutschland und der ganzen Welt wollten sie mit dem Friedenslichtergang setzen und dabei die Stadt in ein helles Lichtermeer tauchen. Gelungen ist das (leider) nur in Teilen. Denn letztlich waren es lediglich an die 100 Bürgerinnen und Bürger, die dem gemeinsamen Aufruf von katholischer und evangelischer Kirchengemeinde, des Jugendbüros der evangelischen Kirchengemeinde, der Volkshochschule Lengerich, des Volksbund e.V., der Lengerich Marketing GmbH und der Stadt Lengerich gefolgt waren, um am Sonntagabend von der katholischen Kirche zum Rathausplatz zu ziehen. Zuvor war, wie berichtet, die Ausstellung zum Thema Gewaltmigration in der Kirche St. Margareta mit einem Vortrag offiziell eröffnet worden.