Lieber süß und weihnachtlich oder deftig westfälisch?

Auch zur Weihnachtszeit picknickt das Münsterland: Nach dem großen Erfolg der Aktion „Verschenke ein Picknick“ im vergangenen Jahr beteiligt sich nun auch die Tourist-Information Lengerich an dieser Aktion.

Die Picknickkisten sind in der Tourist-Information zu bekommen.

Auch zur Weihnachtszeit picknickt das Münsterland: Nach dem großen Erfolg der Aktion „Verschenke ein Picknick“ im vergangenen Jahr beteiligt sich nun auch die Tourist-Information Lengerich an dieser Aktion und hat für die Lengericherinnen und Lengericher besondere Picknickkisten gepackt: als Geschenk für die Lieben in der Adventszeit, für den Platz unterm Weihnachtsbaum oder als Vorfreude auf ein Picknick im neuen Jahr. Die Kisten können laut einer Pressemitteilung ab dieser Woche in der Tourist-Information Lengerich bestellt werden.