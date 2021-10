Lieferengpässe längst vor Ort spürbar

Mark Weiser sagt, er sei seit 38 Jahren in der Branche. Aber so etwas wie derzeit habe er noch nicht erlebt. Damit meint der Verkaufsleiter von JK & Hawerkamp an der Münsterstraße die Tatsache, dass es bei vielen Waren, die das Geschäft im Sortiment hat, massive Lieferschwierigkeiten gibt. „Bei allem, wofür Halbleiter gebraucht werden“, sagt er. Betroffen ist indes nicht nur der Elektrohandel. Auch andernorts in Lengerich ist Geduld gefordert, wenn es um bestimmte Produkte geht.

Am Donnerstag stellten Deutschlands wichtigste Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Herbstgutachten vor. Für 2021 senkten die Experten ihre Konjunkturerwartungen deutlich – und nannten als einen wesentlichen Grund Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe. Schon vor ein paar Wochen war bekannt geworden, dass die Autohersteller aufgrund des Mangels an Halbleitern ihre Produktion drosseln müssen.

Soweit geht Lengerichs größtes Unternehmen Windmöller & Hölscher in seiner Stellungnahme auf Anfrage der WN zwar nicht. Aber es heißt: „Der weltweite Versorgungsengpass betrifft auch Windmöller & Hölscher. Beispielsweise werden in unseren Maschinen Steuerungen und Kommunikationsmodule mit Halbleitern verbaut, bei denen die Beschaffungssituation äußerst angespannt ist. Eine Task Force zur Versorgungssicherung analysiert bei W&H täglich die Situation und setzt passende Maßnahmen um.“ Oberstes Ziel sei es, die Auslieferungen für die Kunden sicherzustellen. „Aktuell laufen dank dieser Maßnahmen trotz Störungen die Montage und Auslieferung von Maschinen weiter.“ Weitere Prognosen seien schwierig, da sich die Situation auf dem weltweiten Liefermarkt täglich ändere. „Wir gehen davon aus, dass die Engpässe bis weit in das Jahr 2022 anhalten werden.“

Ganz ähnlich äußert sich bei der zeitlichen Prognose Helmut Niehues. Er ist Leiter der Lengericher Niederlassung des Baustoffhandels Tecklenburger Land (BTL). Mit Halbleitern hat man dort nicht allzu viel zu tun, aber Rohstoffknappheit mache immens zu schaffen, so Niehues. Die größten Probleme gebe es bei Dämmstoffen, aber auch bei Rohren und anderen Produkten hapere es.

Weil sich der Mangel während der Corona-Pandemie abgezeichnet habe, habe BTL seine Lagerbestände beizeiten aufgefüllt. Das helfe nun, zumindest die Stammkunden zu bedienen. Für neue Kunden – Anfragen gebe es zuhauf – sehe es hingegen schwieriger aus.

Gründe für die angespannte Situation nennt der Niederlassungsleiter mehrere. Da sei zum einen die hohe Nachfrage in einer boomenden Branche. Zum anderen Lieferketten, die aufgrund der Pandemie nicht funktionierten, und auch erheblich gestiegene Kosten etwa für Container. All das „wird uns noch Monate begleiten“, resümiert Helmut Niehues. Nicht vor Mitte kommenden Jahres rechnet er mit einer spürbaren Entspannung.

Arne Haarlammert betreibt zusammen mit seinem Bruder Nils den Kfz-Betrieb Haarlammert. Die Probleme, mit denen die Autobranche aufgrund der Halbleiterkrise zu kämpfen hat, treffen ihre Firma indes eher wenig. Alles in allem seien die benötigten Teile „gut lieferbar“. Wobei Ausnahmen die Regel bestätigten. So warte man auf eine Motordämmung bereits seit einem Jahr. Und bei Anhängerkupplungen, die inzwischen vor allem in Asien hergestellt würden, sei es auch schon einmal zu Lieferzeiten von acht bis zwölf Wochen gekommen, so der Experte.

Zurück zu Mark Weiser von JK & Hawerkamp. Mit Blick aufs näher kommende Weihnachtsfest sagt der, dass sicher längst nicht jeder Wunsch der Kundschaft zu erfüllen sein werde. Beispielhaft führt er Handys von Samsung an. Keines sei inzwischen mehr vorrätig, und mit der nächsten Lieferung erst im Februar oder März zu rechnen. Vielleicht nicht ganz oben auf der Liste fürs Fest stehen Geschirrspüler. Gleichwohl mag sie kaum noch einer missen. Doch wenn es etwa ein Gerät von Miele sein soll, dürfte es rund ein halbes Jahr dauern, bis das da ist. „Die sind aufgrund des Halbleiter-Mangels erst frisch aus der Kurzarbeit“, sagt Weiser über den deutschen Hersteller.

Ob sich denn die Liefer-Problematik bis zu den Kunden herumgesprochen habe? Nein, stellt Mark Weiser fest. „Die meisten sind relativ entsetzt.“ Immerhin, ähnlich wie BTL hat nach den Worten des Verkaufsleiters auch JK & Hawerkamp beizeiten sein Lager gefüllt und könne nun noch das Grundsortiment abdecken. So dürfte sich der ein oder andere Weihnachtseinkauf doch noch an der Münsterstraße tätigen lassen.