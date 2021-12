„Lkw-Fahrer zahlen hohen Preis“

Um ihnen für ihre wichtige Arbeit zu danken, ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen, das die meisten Fahrer bei ihren Familien in der Ukraine, in Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Polen oder auch in Frankreich verbringen werden, aber auch, um auf die prekären Arbeitsbedingungen der Fahrer aufmerksam zu machen, verbrachten Kossen und Kaplan Ernst Willenbrink den Sonntagnachmittag auf den Park- und Rastplätzen an der Autobahn 1.

