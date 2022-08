Lohnendes Ziel für Familien

Schaf-Tag in Wechte am 11. September

Hauptakteure werden am 11. September die Schafe sein. Es ist immer wieder ein eindrucksvolles Bild, wenn die ANTL-Herde mit Schäfer Chiel van Dijk Einzug hält und über das Festgelände hin zu einer kleinen Wiese in der Nähe zieht.

Familien sollten den 11. September (Sonntag) groß im Kalender vermerken. Denn dann findet in Lengerich-Wechte wieder der Schaf-Tag statt. 2020 musste er aufgrund der Pandemie ausfallen, aber in 2022 sind wieder viele Akteure dabei, die ein buntes und attraktives Programm auf die Beine gestellt haben, heißt es in einer Ankündigung.

Wie in den Jahren zuvor, findet die Veranstaltung an der Bodelschwingh-Kirche und auf dem Gelände des Gasthofes Prigge sowie entlang der Brochterbecker Straße zwischen diesen Orten statt.

Das Schaftag-Programm

Die Schaf-Tage beginnen traditionell mit einem plattdeutschen Gottesdienst um 10 Uhr in der kleinen Kirche vor Ort. Danach startet das bunte Treiben mit Informationen und Mitmachaktionen für Kinder. Die Veranstalter haben sich angesichts des Biodiversitätsverlustes und der Klimakrise, wie sie schreiben, diesmal für das Schwerpunktthema Insekten und insbesondere Wildbienen entschieden. Prof. Dr. Sascha Buchholz wird in einem Vortrag die Notwendigkeit des Insektenschutzes erläutern. Wie das praktisch aussieht, kann dann an diversen Infoständen erfahren werden, etwa am Stand des Naturgartenvereins oder der Biologischen Station des Kreises Steinfurt.

Pünktlich zum Schaf-Tag erscheint das neue Buch „Ach du liebe Biene“. Darin erzählt die Sandbiene Polline aus ihrem Wildbienen-Alltag. Das Leben einer Honigbiene und der Aufbau eines Hummelkastens können studiert werden, im Grashüpfer-Mobil wird es viele Naturinformationen für Kinder geben.

Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz

Regionale Produkte können probiert werden, im Zelt des Trägervereins kann man sich zu Kaffee und Kuchen treffen. Kinder werden ihren Spaß auf der Strohburg haben, sich dem Schnitzen von Kürbissen, dem Bau von Insektenhotels und dem Filzen von Wolle widmen oder sich als Steinmetze im Kalksteincontainer betätigen.

Etwas wilder wird es auf der Gokart-Strecke zugehen. Auch die alten Traktoren der Oldtimerfreunde werden die Blicke auf sich ziehen. Dank des Engagements der Offensive Lengerich ist wieder das Deutsche Rote Kreuz vor Ort, dem Moderator wird eine Tonanlage zur Verfügung gestellt.

Hauptakteure an diesem Tag sind aber die Schafe. Es ist immer wieder ein eindrucksvolles Bild, wenn die ANTL-Schafherde mit ihrem Schäfer Chiel van Dijk Einzug hält und über das Festgelände hin zu einer kleinen Wiese in der Nähe zieht. Dort können die Schafe tagsüber besucht werden. Wer mag, kann die Schafe zählen. Mit etwas Glück und der richtigen Zahl, abzugeben am Stand der IG Teuto, locken am Ende des Schaf-Tages mehrere Preise.