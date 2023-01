„Loslassen kann ich noch nicht“

Mehr als die Hälfte seines Lebens ist Karsten Grundmeier, Jahrgang 1966, Teil der großen THW-Familie. In den vergangenen 20 Jahren war er Ortsbeauftragter. Am 31. Dezember hat er diese Position zur Verfügung gestellt. Dem THW allerdings bleibt er weiterhin verbunden.

„Man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit, es kommt auf die Betonung an“ – so erklärt Karsten Grundmeier, warum es für ihn am 31. Dezember an der Zeit war, die Position des THW-Ortsbeauftragten nach 20 Jahren zur Verfügung zu stellen. Doch wirklich loszulassen, fällt ihm schwer. Darum, kündigt er an, tausche er die Uniform gegen die Latzhose.