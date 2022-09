Stiftung für Bildung, Kunst & Kultur lädt Grundschulen zum Musiktheater ein

Lengerich

Zu einer turbulenten Europareise mit „Pindakaas“ waren am Mittwochmorgen die Grundschulen Stadt und Intrup in die Gempt-Halle eingeladen. Heute gibt es zwei weitere Aufführungen des Saxophon Quartetts und der Schauspieler Frank Dukowski und Marcell Kaiser. Dass die Grundschüler in den Genuss des Musiktheaters kommen, ist der Stiftung für Bildung, Kunst & Kultur zu verdanken.

Von Joke Brocker