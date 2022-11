LWL-Klinik kauft Löwen fürs Foyer

Die Ausstellung „Urban Wildlife“ in der LWL-Klinik ist beendet, eine Vielzahl der ausgestellten Kunstwerke verkauft. Der Löwe, das Prachtstück der Ausstellung, bleibt. Die LWL-Klinik hat ihn gekauft.

Noch nie habe er eine Ausstellung in den Räumen der LWL-Klinik erlebt, die so gut besucht war wie die gestern zu Ende gegangene Ausstellung „Urban Wildlife“, in der Upcycling-Kunstwerke von Moritz Echterhoff zu sehen waren. Vor allem auf Kinder hätten die aus Haushaltsgegenständen, altem Spielzeug, aus Werkzeugen, Fahrradketten und Motorradteilen bestehenden Tierskulpturen eine hohe Anziehungskraft gehabt, hat Thomas Voß, Kaufmännischer Direktor der Klinik, festgestellt. Allerdings betrachteten bis zum letzten Ausstellungstag auch jede Menge Erwachsene, die sich ihr kindliches Gemüt bewahrt haben, die Upcycling-Kunstwerke Echterhoffs. Und waren fasziniert.