Mamma Carlotta ermittelt wieder

Bestsellerautorin Gisa Pauly war am Dienstag auf Einladung des Kulturforums der Sparkasse in Lengerich zu Gast und las aus ihrem neuen Krimi „Lachmöwe“. Tatsächlich gab es für die Besucher angesichts der neuen Abenteuer von Hobbydetektivin Mamma Carlotta allerhand zu lachen.

Das feine Ambiente von Kampen, das lebhafte Treiben in Westerland, die frische Brise entlang der Küsten und mittendrin die Italienerin Mamma Carlotta: bei der Lesung von Gisa Pauly, die aus ihrem Leben und aus ihrem neuesten Krimi „Lachmöwe“ erzählte, wurden die Besucher am Dienstag zur Protagonistin auf die Insel Sylt gelockt.

Eine Veranstaltung des Kulturforums der Sparkasse, die erste seit anderthalb Jahren. Umso mehr freute sich Max Mews (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lengerich) über den für ihn so „ganz besonderen Moment“, wieder im Saal der Sparkasse Publikum begrüßen zu dürfen. Siebzig Personen hatten mit Abstand Platz gefunden. Eine „Lüftungspause“ zwischendurch unterstützte das Corona-Regelwerk.

„Lachmöwe“, innerhalb einer Woche nach Erscheinen von Null auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste geschossen, versprach schon mit dem Titel das, was die Zuhörer wohl auch erhofften. Nämlich jede Menge Schmunzler über Gisa Paulys Mamma Carlotta und ihren Schwiegersohn Erik Wolf.

Aber wer ist eigentlich Mamma Carlotta? Eine italienische Seniorin, wie man sie sich vorstellt. Und sie muss mittlerweile sogar Interviews geben, so auch mit Carmen Altevogt (Vorstand Sparkasse). Das – vorbereitete – Zwiegespräch zwischen Altevogt und Pauly, alias Mamma Carlotta, war ein witziger und unerwarteter Auftakt.

Eine spannende Handlung rankt sich um die Protagonistin, die Gisa Pauly im Wechsel zwischen Lesen und Erzählen anriss. Zudem berichtete sie zwischendrin von ihrer Wandlung, von der Berufsschullehrerin bis zur Bestsellerautorin.

In ihrem 15. Sylt-Krimi „freuen sich wieder alle, wenn die Schwiegermutter Mamma Carlotta erwartet wird“, sagte Gisa Pauly. Als diese dann in einer schlaflosen Nacht im Nachbargarten eine Bewegung wahrnimmt, ist „Mamma Carlotta schlagartig hellwach“, so Pauly. Und ist sofort mittendrin in ihrem neuesten Fall, in dem die Hobbydetektivin mit Rentner Richard ermittelt und Erik Wolf, nicht nur Schwiegersohn sondern auch Kriminalhauptkommissar, zwischendurch zur Verzweiflung bringt. Da geht es um den Tod einer Altenpflegerin, die Suche nach einer großen Liebe und ein auffälliges Kindermädchen.

Die Lacher und Schmunzler während der Passagen, die Gisa Pauly mit plaudernder Stimme vortrug und die Aufmerksamkeit der Zuhörer bewiesen, dass die Geschichte um Mamma Carlotta erfolgreich „gestrickt“ war. Wer sie aus den vorherigen Büchern kannte, wurde sicherlich nicht enttäuscht. Und auch die „Neuen“, die die italienische Seniorin nun erst kennenlernten, waren bestimmt froh, die Lesung besucht zu haben.