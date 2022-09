„Man wird reich beschenkt“

Lengerich

Ehrenamtlich Tätige leisten einen unersetzbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben. Die Förderung des Ehrenamtes ist der Stadt Lengerich daher ein wichtiges Anliegen. Die Stabsstelle Ehrenamt in der Verwaltung hat Vereine, Verbände und Institutionen, in denen sich Menschen ehrenamtlich engagieren, angeschrieben und aufgefordert, sich an der gemeinsam mit den Westfälischen Nachrichten initiierten Serie „Gesichter des Ehrenamtes“ zu beteiligen. Heute geht es um die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Hospiz-Vereins.

Von Joke Brocker