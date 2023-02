Männer gehen Betrügern auf den Leim

Betrüger sind mit zwei unterschiedlichen Maschen in Lengerich und Recke erfolgreich gewesen. In Lengerich wurde ein 50-Jähriger von einem Unbekannten angerufen, der sich als Mitarbeiter der Bank des Lengerichers ausgab. Er behauptete, es sei zu betrügerischen Abbuchungen vom Konto des 50-Jährigen gekommen. Im Verlaufe des Gesprächs gab der Geschädigte seine PIN heraus. Kurz darauf wurden mehrere tausend Euro von seinem Konto abgebucht. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Der Mann aus Lengerich erstattete Anzeige.

In Recke erhielt ein 74-Jähriger von einer unbekannten Handynummer eine Nachricht über einen Messenger-Dienst. Die Person gab sich als Tochter aus und bat um mehrere Überweisungen. Der Geschädigte schenkte den Nachrichten Glauben und zahlte einen vierstelligen Eurobetrag. Später wurde ihm der Betrug klar und er ging zur Polizei. Die Polizei weist in einer Pressemitteilung einmal mehr darauf hin, dass Betrüger mit wiederkehrenden Maschen per Telefon, Messenger-Nachricht oder E-Mail versuchen, Geld zu erbeuten. Sie geben sich dabei häufig als nahe Verwandte aus, aber auch als Polizisten, Anwälte, Microsoft- oder Bank-Mitarbeiter. Wichtig ist. Die Polizei rät: Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die per Anruf oder Kurznachricht gestellt werden. Bevor Sie kurzentschlossen eine Summe überweisen, halten Sie inne: Antworten Sie nicht oder legen Sie auf. Hinterfragen Sie den geschilderten Sachverhalt. Holen Sie sich Hilfe bei Freunden und Verwandten, die sie selbst kontaktieren, oder direkt bei der Polizei.