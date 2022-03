Mehr als 200 Tornister für ukrainische Kinder gepackt

Helfen kann jede/r – das haben Schülerinnen und Schüler der beiden Gymnasien in Tecklenburg und Lengerich in den vergangenen Tagen erleben können. Auf Initiative von Daniel Blotenkämper, einem ehemaligen Schüler des Graf-Adolf-Gymnasiums in Tecklenburg, der nun selbst in in der Gemeinde Stara Kamiencia nahe der deutsch-polnischen Grenze lebt, wurden an beiden Schulen Schulbedarfsartikel für die nach Polen geflüchteten ukrainischen Kinder und Jugendlichen gesammelt. Hefte, Stifte, Malkästen und Zeichenblöcke sowie Tornister brachten die Schülerinnen und Schüler, unterstützt von ihren Eltern, in die Schulen. Hinzu kamen, nach Rücksprache mit dem Initiator in Polen, Bettbezüge, Decken, Schuhe und Spielzeug. So kamen durch das große Engagement in beiden Gymnasien jeweils weit über 200 gefüllte Tornister und zusätzliche gefüllte Kisten und Taschen zusammen, die auf die Reise nach Polen geschickt werden konnten. Die ersten 100 prall gefüllten Schultaschen, für das Packen, Sortieren und Bereitstellen für den Transport waren Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 zuständig, wurden bereits am vergangenen Freitag von Daniel Blotenkämper und seiner Tochter Nela (14) am Graf-Adolf-Gymnasium abgeholt. Die dann in der Kooperation gewonnene, wertvolle Fracht wurde nun in dieser Woche auf den Weg nach Polen und in eine grenznahe Stadt in der Ukraine gebracht.

