Mehr Badbesucher, weniger Markthändler

„Gut gefüllt“ waren nach Angaben von BWG-Betriebsleiter die Freibadbäder in Lengerich, Tecklenburg und Lienen am Dienstag, als auch im Tecklenburger Land Temperaturen nahe der 40 Grad gemessen wurden. Weniger gut gefüllt war indes am Mittwoch der Wochenmarkt. Mancher Beschicker trat den weg nach Lengerich erst gar nicht an. Und auch Kunden waren es deutlich weniger als üblich.

Nach dem brüllendheißen Dienstag hat auch der Mittwoch den Lengerichern noch einmal Temperaturen von weit über 30 Grad beschert. Für einen Ansturm aufs Freibad haben die hochsommerlichen Tage indes nicht gesorgt, aber immerhin zeitweise für reges Treiben in den Becken und auf den Liegeflächen. Eher gemächlich ging es am Mittwochvormittag auch auf dem Wochenmarkt zu. Angesichts des Wetters hatte mancher Beschicker entschieden, sich mit seiner Ware erst gar nicht auf den Weg zu machen.

Nach Angaben der Bäder und Wasser GmbH wurden am Dienstag in Lengerich knapp 750 Freibadgäste gezählt. Wie es hieß, sei sei das ganz ordentlich gewesen, aber auch weit weg von jenen rund 1500 Besuchern die parallel im Waldfreibad in Tecklenburg gezählt wurden. Betriebsleiter Tilo Frömmel sprach von „gut gefüllten Bädern“, aber betonte zugleich, es sei zunehmend zu beobachten, dass erst bei hohen Temperaturen die Besucherzahlen merklich anzögen.

Seiner Einschätzung zufolge spielt nach wie vor Corona eine Rolle bei den insgesamt eher mäßigen Besucherzahlen. Mancher potenzielle Gast bleibe aus diesem Grund nach wie vor fern. Und er glaubt, dass sich mittlerweile auch der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende wirtschaftliche Unsicherheit inzwischen auswirkt. In manchem Haushalt werde das Geld deshalb mehr beisammen gehalten, ein Schwimmbad-Ausflug kommen deshalb wohl manchmal nicht zustande.

Nachdem es in der vergangenen Woche in den BWG-Bädern vor allem aufgrund vermehrter Krankheitsfällen zu Abweichungen von den üblichen Öffnungszeiten gekommen ist, läuft nach Angaben des Betriebsleiters in dieser Woche bislang alles nach Plan. „Wir fahren aber immer noch auf Sicht“, so Frömmel. Bereits eine weitere Krankmeldung könne wieder zu Problemen und damit zu späteren Öffnungen oder früheren Schließungen führen. Wer auf Nummer sicher gehe wolle, sollte sich deshalb immer aktuell über die Lage informieren.

Weniger mit Krankheitsfällen, dafür mehr mit dem Wetter hing das Fehlen so manchen Marktbeschickers am Mittwoch zusammen. Die Blumenhändler Dorthe Herrmann und Rainer Wittmann, die vor Ort waren, überraschte das nicht. Sie verwiesen unter anderem auf den Käsehändler, dem bei derartigen Temperaturen die Ware „ja weglaufen würde“. Aber auch mit Blick auf die Kundschaft zeigten sie Verständnis, dass es in den Vormittagsstunden alles andere als knubbelig voll war. Gerade ältere Menschen würden bei einer solch ex-tremen Hitze weniger kommen. Und dann auch noch Sommerferien und damit Urlaubszeit, da prognostizierten Dorthe Herrmann und Rainer Wittmann gegen 10.45 Uhr bereits, dass auch die Marktbeschicker, die da waren, eher als üblich Feierabend machen würden.