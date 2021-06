Mehr Fragen als Antworten

Was genau passierte in der Nacht vom 14. auf den 15.Juli 2018 in Lengerich in einer Kneipe und anschließend in der Innenstadt? Die Rekonstruktion der damaligen Ereignisse stand im Mittelpunkt des Prozessauftakts vor dem Landgericht Münster wegen versuchten Totschlags. Verantworten muss sich ein 40-jähriger Lengericher.

Seit Montag muss sich ein 40-jähriger Mann aus Lengerich wegen versuchten Totschlags vor der 22. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, in den frühen Morgenstunden des 15. Juli 2018 vor einer Lengericher Gaststätte einen heute 25 Jahre alten Mann mit einem Messer zunächst Schnittverletzungen am Hals und an den Händen zugefügt sowie später einen Messerstich in die rechte Lunge versetzt zu haben. Dabei soll er den Tod seines Opfers in Kauf genommen haben. Als Motiv gab der Lengericher ein missglücktes Drogengeschäft an. Dies wurde vom Geschädigten jedoch bestritten.