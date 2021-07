Mehr Raum für den Milleniumbaum

An zwei Wochenende haben die „Setteler Bäumer“ Hand angelegt. Das Resultat kann sich nach ihren Angaben sehen lassen. Der Platz am Milleniumbaum wurde von verdorrten Fichten befreit. Im Frühjahr soll dort eine bienenfreundliche Wildblumeneinsaat erfolgen.

„Das wird unserem Milleniumbaum richtig gut tun und ihn noch viel besser zur Geltung bringen“, sind sich Ralf Krumme und Kai Rücker (Vorsitzende von MGV „Heimatklang“ und Schützenverein Settel) samt ihren Mitstreitern einig. Die „Setteler Bäumer“, so nennen sich die Männer von MGV und Schützenverein, hatten sich bei der Anpflanzung der Hainbuche zur Jahrtausendwende 1999/2000 verpflichtet, diesen Platz zu hegen und zu pflegen.

Jetzt fanden unter strikter Einhaltung der Coronabedingungen an zwei Wochenenden lang geplante Baumfällarbeiten statt, berichten die Vereine. Auf dem Grundstück am Setteler Damm in unmittelbarer Nähe von Bäckerei Blömker und des THW-Betriebsgeländes standen über 20 abgängige Fichten. Sie nahmen dem Bauerschaftsbaum viel Sonnenlicht.

Die beiden trockenen Sommerjahre 2018/2019 und der starke Borkenkäferbefall hatten dem Bestand arg zugesetzt. Durch das ständige Herabrieseln der Tannennadeln und dünner Zweige wurden sie ferner zu einer ärgerlichen Belastung für Rast suchende Friedenswegwanderer, Jakobspilger und Radlergruppen. „Die Fichten stehen einfach zu nah an der Hainbuche und behindern zudem das Wachstum der neu angepflanzten Buchenhecke“, befand auch Grundstückseigentümer Gert Wilm Johann to Settel, der die Fläche der Bauerschaft pachtfrei zur Verfügung stellt.

So dröhnten jetzt die Motorsägen, mit Traktoren und Anhängern wurden die zersägten Stämme abtransportiert. Sie taugen nur noch als Brennholz. Astwerk und Gestrüpp wurde am östlichen Grundstücksrand aufgeschichtet und geplättet, so dass es als idealer Unterschlupf für das reichlich vorhandene Niederwild und Fasane sehr nützlich sein wird, hoffen die Vereine. Die neu entstandene Freifläche soll noch eingeebnet, aufgefräst und zum Frühjahr mit einer bienenfreundlichen Wildblumeneinsaat versehen werden. Weiterhin sind Vogelnistkästen in den umliegenden Bäumen vorgesehen.

„Ich bin stolz und dankbar, dass dieser Rastplatz durch den ehrenamtlichen Arbeitseinsatz eine weitere Aufwertung erfährt“, resümierte der Initiator der Setteler Bäumer und Ehrenvorsitzende des Schützenvereins, Horst Rücker, nach getaner Arbeit am zweiten Wochenende.