Stadt Lengerich wird in Sachen Baulandmobilisierung mit neuen Instrumenten aktiv

Lengerich

Wer in Lengerich bauen möchte, muss erst einmal ein passendes Grundstück finden. Leicht ist das nicht. Die Kommune hat aktuell nämlich nichts im Angebot. Allerdings soll sich das ändern. Und dabei will die Verwaltung auch auf ein Instrumentarium zurückgreifen, das neuerdings jene Städte und Gemeinde vom Land erhalten können, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist.