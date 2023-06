In Lengerich und in weiteren Teilen des Münsterlandes mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr wegen Unwetterfolgen ausrücken.

In Lengerich musste die Feuerwehr am Donnerstagabend gleich mehrfach wegen Unwetterfolgen ausrücken: Gegen 19.50 Uhr war zunächst an der Bergstraße ein Baum in zwei weitere Bäume gekippt, die in der Folge die Fahrbahn blockierten, wie die Polizei Steinfurt auf Nachfrage berichtet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den Bereich ab, nahmen Sägearbeiten vor und räumten die Straße. Gegen 23.15 Uhr war der Einsatz beendet.

Gegen 2.50 Uhr rückte die Feuerwehr dann zur Osnabrücker Straße aus. Hier dauerten die Räumungsarbeiten nur etwa eine Viertelstunde. Etwas länger dauerte der Einsatz an der Görlitzer Straße: Hier mussten die Einsatzkräfte gegen 3.50 Uhr ebenfalls wegen eines umgestürzten Baumes ausrücken. Die Fahrbahn wurde um 4.55 Uhr wieder freigegeben.