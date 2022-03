Mehrheit gegen einen Systemwechsel

Wer in Lengerich eine gelbe Tonne habe möchte, muss sie privat anschaffen. Ansonsten ist der gelbe Sack im Einsatz. Soll das so bleiben oder die Tonne obligatorisch werden? darüber wurde jetzt im Ausschuss für Planung und Umwelt diskutiert.

Auch wenn Teile der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen der Ansicht waren, mit der flächendeckenden Einführung einer Gelben Tonne, die nur alle vier Wochen abgefahren wird, erzieherisch auf die Bürgerinnen und Bürger einwirken zu können, dahingehend, dass diese künftig ihren Plastikmüll reduzieren, wird es wohl beim bestehenden Sammelsystem bleiben.

Anke Brüning hatte im Ausschuss für Planung und Umwelt am Donnerstag erklärt, dass bei einem Systemwechsel vom gelben Sack zur gelben Tonne nicht nur das Sammelvolumen stark eingeschränkt werde. Die Systembetreiber würden überdies eine Kombination von Tonnen- und Sacksammlung ablehnen und dagegen klagen. Auch eine zweiwöchentliche Leerung der gelben Tonne werde nicht möglich sein. Die Leiterin des Fachbereiches Bauen, Planen und Umwelt hatte daher vorgeschlagen, das bestehende System – gelbe Säcke, 14-tägige Abfuhr und private Anschaffung gelber Tonnen – beizubehalten. Ein Vorschlag, dem sich die SPD-Fraktion anschloss. Es sei ein falscher Ansatz, erzieherisch auf die Bürger einwirken zu wollen, befand deren Vorsitzender, Andreas Kuhn. Für den Fall einer vierwöchigen Abfuhr befürchtete er Müllberge sowie ein Ratten- und Ungezieferproblem. Hartmut Grünagel (CDU) gab zu bedenken, dass die Verbraucher in ihren Häusern bereits Haltesysteme für gelbe Säcke hätten, stellte aber auch unsinnige Folienverpackungen, etwa für Obst, infrage. Den Müll mache die Industrie, bemerkte Jens Kröger (FDP) und setzte hinzu: „Mit gelben Tonnen werden wir den Müll nicht minimieren.“ Das wiederum veranlasste Wilhelm Hügging (Grüne) zu der Bemerkung, viele machten sich einen „schlanken Fuß“: „Wenn wir nicht anfangen, wer dann?“ Der Weg, der hier gegangen werde, sei ein „falscher Weg“. Klaus Reiher (CDU) ging die Diskussion offenbar entschieden zu weit. Der Ausschuss sei nicht der richtige Ort, um über die Müllentsorgung in Deutschland zu sprechen, befand er, um dann zur Abstimmung zu schreiten. Mehrheitlich folgten die Ausschussmitglieder in dieser dem Vorschlag der Verwaltung.